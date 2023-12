Josh Carter Rossetti: chi è il fratello di Greta del Grande Fratello 2023

Tra le new entry del ‘Grande Fratello 2023’, troviamo anche Greta Rossetti che, nella casa, ha rincontrato l’ex Mirko Brunetti e Perla Vatiero. A supportare la neo gieffina, fuori dal loft di Cinecittà, c’è anche il fratello Josh Carter Rossetti, conosciuto nell’ambito musicale. E’, infatti, un artista emergente tra i primi esponenti del genere reggaeton in Italia, dal 2016.

Conosciamolo meglio:

Chi è Josh Carter Rossetti, fratello di Greta? Età, lavoro, Instagram

Il suo vero nome è Joseph. E’ nato a Milano il 26 Ottobre 1997 sotto il segno dello scorpione. Ha 26 anni. Il suo percorso artistico inizia in giovane età. Influenzato dalle sonorità R’n’B, sviluppa le sue idee artistiche lavorando con producer del calibro di Yung Snapp e Andry The Hitmaker. Oltre alla musica Hip-Hop made in Usa, sviluppa una certa passione per il sound latino, dalla salsa, al merengue, fino al reggaeton. Affascinato dal genere e dalla cultura, decide di intraprendere un percorso musicale completamente nuovo. Così, nel 2016, pubblica il suo primo singolo Urban/Latin prodotto da Yung Snapp. Poi, decide di prendersi una pausa per lavorare a 360 gradi sul proprio personaggio e sulla propria musica, girando vari studi di Milano e, passando, molto tempo con sudamericani costruisce la sua identità musicale. Oggi la sua musica si configura come un melting pot di generi musicali diversi.

Il suo profilo Instagram @joshcarterrossetti, ad oggi, conta oltre 20100 followers.

Tra i suoi brani più famosi ‘In quella camera’, ‘Privato’ e ‘La verità’ e ‘Filler’. Nel videoclip di quest’ultimo brano (che potete vedere qui), uscito pochi giorni fa, prende parte, in qualità di attrice protagonista, proprio Greta del ‘Grande Fratello 2023’.

“Io sono contento per come si sta godendo la casa, sta mostrando chi è realmente e la vedo molto arriva, bene inserita nel gruppo, nelle dinamiche. Sono contento perché stanno apprezzando chi è lei veramente, ho notato questa. Mi fa molto piacere il rapporto che sta creando con Perla, perché era una cosa inaspettata. Si preparano insieme, si truccano insieme, si sono messe vicine a parlare” (Intervista a Casa Lollo realizzata da Lorenzo Pugnaloni)