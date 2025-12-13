John Cena saluta il wrestling: quando e dove vedere il suo ultimo match questa notte

Anche il grandissimo John Cena, uno dei campioni di maggiore successo di sempre nella storia del wrestling, chiude la carriera sul ring e lo farà questa notte Saturday Night’s Main Event: appuntamento tra diretta streaming e una card ricca di incroci tra roster.

C’è un modo tutto WWE di mettere il punto finale, e per John Cena l’addio passa da un evento che ha il sapore della tv “di una volta” ma con la regia del presente: WWE Saturday Night’s Main Event. In questo caso, più che la nostalgia, conta l’idea di chiudere un’epoca con un main event vero, costruito per far parlare la carriera in un’unica serata.

L’ultima volta di John Cena

Da mesi ormai si parla dell’addio di John Cena, campione vero che inequivocabilmente – lo ammettono anche i suoi detrattori o quanti non lo hanno mai considerato tra i propri preferiti – ha portato sulle spalle il peso della compagnia per quasi trent’anni. Dopo l’addio di Undertaker, che ha definitivamente lasciato il wrestling cinque anni fa al termine di una carriera lunga quasi trent’anni, tocca al wrestler più popolare, quello che meglio di altri ha saputo interpretare la transizione degli spettacoli ma anche della compagnia stessa da prodotto televisivo al mercato globale, soprattutto digitale.

Il confronto che accompagna il saluto di Cena è con Gunther, wrestler austriaco con un discreto palmares sicuramente scelto per essere ostacolo, non passerella. Che tuttavia non si avvicina minimamente alle statistiche del wrestler di Boston che chiuderà con 14 titoli assoluti WWE e tre titoli heavyweight oltre a quattro titoli di coppia cinque cinture americane e una intercontinentale.

Orario e dove vederlo in Italia

L’evento in programma questa notte si disputerà alla Capital One Arena di Washington, D.C. e non sarà trasmesso in televisione. Per chi segue dall’Italia lo show parte alle 2.00 di domenica notte con diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della WWE che proprio per rendere omaggio a uno dei suoi wrestler più importanti e significativi, ha voluto che l’ultima passerella del campione fosse visibile gratuitamente per chiunque.

La card: non solo John Cena

La serata, in realtà, è costruita per far incrociare mondi diversi e tenere alta l’attenzione anche oltre il match di Cena. In programma c’è Cody Rhodes contro Oba Femi in un confronto che mette a confronto due figure centrali, per raccontare l’evoluzione del la WWE: super show “main roster”, ma anche vetrina per i volti in rampa.

Dentro la stessa logica rientrano l’ex campionessa Bayley contro Sol Ruca e il tag team match AJ Styles e Dragon Lee contro Je’Von Evans e Leon Slater: una card ricca e diversificata.

Il tutto mentre si parla con sempre maggiore insistenza del ritorno della WWE in Italia con la programmazione di un premium live event che potrebbe tenersi a maggio a Torino.