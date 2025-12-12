Clamoroso, la WWE torna in Italia | Indiscrezioni su un Premium Live Event il 31 maggio 2026 a Torino

La WWE potrebbe tornare in Italia con un evento che, se confermato, avrebbe un peso davvero particolare e significativo anche per il pubblico generalista. Nelle ultime ore diversi report da Regno Unito e USA hanno indicato domenica 31 maggio 2026 come data scelta per un Premium Live Event nel nostro Paese, con Torino e la Inalpi Arena come location più accreditata. La notizia, però, va letta con una premessa importante: al momento si tratta di indiscrezioni e ricostruzioni giornalistiche, non di un annuncio ufficiale della WWE.

WWE in Italia? Si attende solo l’annuncio

La soffiata arriva da un sito piuttosto informato come WrestleVotes ma anche dall’autorevolissimo Fightful Select, che parla apertamente di un PLE in Italia nella finestra di fine maggio 2026, con l’arena torinese come unica opzione concreta. Il tutto in un calendario europeo davvero importante della compagnia americana.

Le ipotesi convergono sulla Inalpi Arena e sull’ultimo fine settimana del mese: domenica 31 maggio per il PLE, quasi certamente Backlash, che automaticamente porterebbe in calendario anche il tradizionale appuntamento di Monday Night Raw che verrebbe trasmesso in diretta sempre da Torino. E non si può escludere nemmeno un terzo appuntamento il venerdì precedente per una sessione di tapings. A Torino o forse a Bologna o Milano. Ma questo sarebbe un autentico e ulteriore colpo di scena.

Biglietti: TicketOne e attesa per la prevendita

Sul fronte pratico, il tema che interessa di più ai fan è quello dei biglietti. Le ricostruzioni circolate in giornata indicano TicketOne come piattaforma di vendita, con apertura della prevendita attesa “nelle prossime settimane”.

Ma anche qui, in assenza di comunicazioni ufficiali, conviene tenere d’occhio i canali WWE e le pagine dedicate della biglietteria: l’Inalpi Arena è già presente nel circuito TicketOne e, quando arriverà l’annuncio, sarà quello il primo punto di riferimento per date, settori e prezzi.

Perché Torino sarebbe una scelta coerente

La traiettoria recente della WWE spinge nella direzione di grandi eventi fuori dagli Stati Uniti, con una strategia di espansione internazionale che negli ultimi anni ha valorizzato il pubblico europeo. In questo scenario Torino offre una cornice “da evento”: un’arena moderna, logistica solida e la capacità di sostenere una produzione televisiva complessa come quella dei Premium Live Event.

Torino per altro aveva già ospitato una tappa della WWE, nel 2018 (18 maggio): ma si trattava di un semplice house show seguito poi nel novembre di quello stesso anno da altre due date a Roma e Bologna. Furono anche gli ultimi show prima di una lunghissima assenza: gli spettacoli annunciati nel 2019 furono cancellati e trasferiti in Arabia Saudita e da allora la WWE non tornò fino allo scorso anno con l’evento live di Bologna del 1 maggio.

WWE in Italia, attesa spasmodica dei fan

In attesa dell’ufficialità, a giudicare dalla risposta on line degli appassionati, la sensazione è che la notizia abbia già acceso l’attenzione dei fan dell’Italia che in Italia sono uno zoccolo persistente e durissimo che racchiude chi seguiva il wrestling anni ’80 con la voce del grande Dan Peterson a quello che tra alti e bassi dal 1995 in poi ha seguito tutta l’evoluzione della compagnia e delle sue superstar fino a oggi.

Italia che in questo momento rappresenta non solo un mercato portante per la compagnia, ma anche un prezioso punto di riferimento perché i diritti fino a oggi in mano a Discovery si chiuderanno con il passaggio di tutti gli show su Netflix.

Se il PLE verrà confermato, per la WWE sarebbe un passaggio simbolico nel rapporto con l’Italia e, per il pubblico, l’occasione di vivere dal vivo uno show pensato per il calendario globale.

“Non aspettiamo altro…”

Luca Carbonaro, conduttore e autore di Wrestling Time, voce molto autorevole di tutto quello che è il mondo WWE, commenta la notizia con entusiasmo: “Aspettiamo solo la conferma, da tempo si parlava del possibile arrivo di un PLE in Italia e dobbiamo dire che per passione, presenza e fedeltà il pubblico del nostro paese merita questa gratificazione. In passato l’Italia ha ospitato tour straordinari e spettacoli indimenticabili. Il ritorno in modo costante e continuo della WWE in Italia sarebbe un segnale fondamentale per i tantissimi appassionati del nostro paese”.

Il ritiro di John Cena

Nel frattempo John Cena indimenticabile personaggio simbolo di un periodo di almeno trent’anni, ha ufficializzato il suo ritiro. E domani combatterà per l’ultima volta in Saturday Night Main Event, alle 02.00 del mattino nella notte tra sabato e domenica contro il gigantesco austriaco Gunther, due volte campione heavyweight e campione intercontinentale da record con un regno di 666 giorni, il più lungo in assoluto. Lo spettacolo sarà visibile gratuitamente sul canale You Tube della WWE senza alcun abbonamento.

John Cena, 48 anni, ha vinto 14 titoli WWE, tre titoli heavyweight, cinque titoli americani risultando uno dei wrestler più popolari e vincenti di sempre. Da anni ha esordito con successo nel mondo del cinema mettendo a curriculum oltre 30 pellicole, una dozzina delle quali da protagonista.