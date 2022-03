Ivan Urgant torna a postare su Instagram dopo quell’immagine nera e quel “No alla guerra” apparso nel primo giorno dell’invasione russa in Ucraina. Un post che ha immediatamente collocato Urgant tra gli ‘oppositori’ di Putin; un post decisamente poco digeribile per Pervyj Kanal, il primo canale pubblico russo, voce della propaganda putiniana, dal 24 febbraio lascia prima e seconda serata a film su eroi nazionali, concerti celebrativi e documentari patriottici. Prima ‘vittima’ televisiva il late show di Ivan Urgant, l’Evening Urgant Show, che non va più in onda dal 23 febbraio, nonostante avesse uno slot fisso dal lunedì al venerdì nella seconda serata del primo canale russo.

Il post che vedete in alto è stato pubblicato intorno alle 15, ora italiana, di venerdì 11 marzo 2022 e dà intanto una notizia: Ivan Urgant sta bene e non sembra essere stato oggetto di ‘persecuzioni’ personali, al netto – ovviamente – della sospensione del programma.

“Niente panico. Mi hanno lasciato andare un po’ di vacanza. Me la prendo e tornerò presto”

si legge traducendo in maniera alquanto approssimativa dal russo (che ahimé non conosco). Consultando dizionari online si nota però che il verbo “Отпустили” spazia nell’ambito semantico di “Rilasciare” e “Lasciar andare”, che in italiano hanno connotazioni comunque diverse. L’idea di una ‘concessione’/’obbligo’ sembra però affiorare. L’aiuto di russofoni sarebbe utile in questi casi.

Il messaggio ha tutta l’aria di essere una rassicurazione per quanti, in queste settimane, si sono chiesi che fine ha fatto Ivan Urgant. Una domanda che ha rimbalzato anche in Italia in seguito al successo che hanno avuto nel nostro paese le parodie degli show musicali anni ’80 – e della nostra estetica televisiva – che hanno accompagnato gli ultimi due capodanni con Ciao 2020 e Ciao 2021. L’ultimo show, peraltro, si chiudeva con un messaggio agli italiani di un Putin in versione ‘deep fake’ che il 1° gennaio stranì, ma che oggi, dopo 15 giorni di guerra in Ucraina, ha dell’incredibile.

Ma dove si trova Ivan Urgant? Il post non dà indicazioni in merito e sembra essere volutamente ‘neutro’. Quella R bianca sul cappello nero e la camicia rossa potrebbero esserlo, ma le scarse conoscenze possedute sulla simbologia politica russa impediscono di fare ipotesi che non siano meramente impressionistiche. E come tali assolutamente inutili.

In tutto questo, stando alla fonte di informazione russa Baza, operante su Telegram, Ivan Urgant sarebbe in Israele: sempre stando alle notizie raccolte da Baza, Urgant avrebbe dichiarato che si tratta semplicemente di una vacanza programmata, ovvero della pausa che non ha potuto prendere a Capodanno – causa lavoro – e che è stata quindi spostato in primavera, approfittando dell’assenza del programma e della pausa dei bambini dalla scuola. Insomma, una semplice vacanza di famiglia, vista la mancanza di impegni di lavoro.

Ciò detto, come nota giustamente Baza, laddove il presentatore dovesse tornare in Russia, sarebbe per lui difficile continuare a postare via social network, visto che i servizi sono stati di fatto bloccati in Russia. Vedremo se Urgant tornerà in patria e se mai il programma riprenderà. Inutile aggiungere che la vera preoccupazione resta l’andamento della guerra, ça va sans dire.