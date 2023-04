Iva Zanicchi ha avuto un incidente domestico al termine dell’ultima puntata de Il Cantante Mascherato, lo show di Milly Carlucci andato in onda su Rai 1 fino a sabato scorso e terminato con la vittoria di Samuel Peron (che si nascondeva sotto la maschera del Cavaliere Veneziano).

La cantante e conduttrice, che ha ricoperto il ruolo di giudice della quarta edizione dello show insieme a Christian De Sica, Flavio Insinna, Serena Bortone e Francesco Facchinetti, infatti, di ritorno a casa da Roma, è caduta dalle scale.

La Zanicchi, che attualmente non è ricoverata in ospedale, ha raccontato l’episodio in prima persona tramite un video condiviso sui suoi canali ufficiali social (clicca qui per vedere il video):

Buongiorno, è un’immagine un po’ insolita, non vorrei spaventarvi! Per farla breve, domenica sera, ero tornata da Roma dopo aver finito Il Cantante Mascherato e sono caduta dalle scale. Una caduta orribile, qualcun altro si sarebbe ammazzato. Mi volevano portare all’ospedale ma io ho voluto rimanere a casa. Adesso sono immobile a letto per 3-4 giorni. Mi hanno fatto le lastre, non c’è niente di grave, forse sospettano qualche microfrattura. Se posso rimanere a casa, bene, altrimenti andrò qualche giorno all’ospedale. Vi tengo informati per chi mi vuol bene, per gli altri, pazienza! Non godete eh, mi raccomando! Bisogna pensare sempre positivo! Non perdete il buon umore.

Tanti i messaggi di solidarietà e di pronta guarigione che Iva Zanicchi ha ricevuto tra i commenti: da Simona Ventura (“Ma IVA!! Cosa mi combini?! Rimettiti presto. La tua stella”) a Paola Barale (“Iva mannaggiaaaa!!!!! Dai che sei una roccia”), da Alberto Matano (“Forza Iva!”) a Mauro Corona (“Un abbraccio Iva”), da Paola Perego (“Ma nooooooooooooo”) a Rossella Erra (“Iva mia, forza forza”).

Iva Zanicchi, in questa stagione televisiva, oltre ad aver preso parte a Il Cantante Mascherato, ha anche partecipato come concorrente all’ultima edizione di Ballando con le Stelle.