Il Cantante Mascherato 4, vince Cavaliere Veneziano: era Samuel Peron

A vincere Il Cantante Mascherato 4 è Cavaliere Veneziano. Ad annunciarlo è stata Milly Carlucci, che nel farlo ha commesso anche un piccolo lapsus, prima di rivelare il nome della maschera vincitrice: “A vincere l’edizione 2023 del Cavaliere Mascherato è…”. Sotto la maschera di Cavaliere Veneziano si nascondeva Samuel Peron. Il ballerino ha commentato così la vittoria: “Devo fare i ringraziamenti a tutti quanti, a te Milly in primis, che hai creduto in me, al gruppo Endemol e al corpo di ballo, che mi ha caricato quando entravo. Grazie di cuore a tutti”. “Samuel te lo sei meritato, sei stato bravissimo e concludo dicendo: mamma da lassù ti guarda e ti sorride con grande gioia” ha detto invece Milly Carlucci in chiusura.

Il Cantante Mascherato 4, tutte altre maschere: chi si nascondeva sotto

Il primo smascheramento della serata è stato quello di Squalo, che ha perso lo spareggio in apertura di puntata con Stella. Sotto la maschera di Squalo si nascondeva Tullio Solenghi. Stella, che aveva vinto lo spareggio di inizio puntata, si è trovata eliminata alla fine della prima manche della finale, dove è risultata la meno gradita rispetto al voto complessivo della giuria e delle due investigatrici a latere (Sara Di Vaira e Rossella Erra) e del pubblico da casa espressosi tramite i social. Sotto la maschera di Stella si nascondeva Simona Ventura. Criceto, invece, è stata la terza maschera eliminata, dopo aver perso la sfida che aveva scelto di combattere con Cavaliere Veneziano. Sotto la maschera di Criceto si nascondeva Nathalie Guetta. A perdere la seconda sfida della seconda manche, quella che ha visto contrapposti Ciuchino e Riccio, è stata proprio quest’ultima maschera, per il voto espresso dalla giuria per tre voti a due in favore di Ciuchino. Sotto la maschera di Riccio si nascondeva Massimo Lopez. Ciuchino, secondo classificato di Il Cantante Mascherato 4, era Nino Frassica. “Sono contento di essermi classificato secondo perché non volevo fare la fine dei Jalisse” ha commentato ironico Frassica.