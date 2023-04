Sesta ed ultima puntata de Il Cantante Mascherato 4, questa sera, 22 aprile 2023, alle ore 21:30 su Rai 1. Siamo arrivati alla finale del programma delle maschere di Rai1 trasferito per questa nuova edizione nella collocazione del sabato sera contro Amici, dopo che le prime tre edizioni erano andate in onda di venerdì sera.

A guidare lo show sarà come sempre Milly Carlucci, mentre a tentare di scoprire chi si nasconde sotto le maschere sarà il team di investigatori dietro il bancone formato da Serena Bortone, Christian De Sica, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Iva Zanicchi.

A supportare loro nelle indagini ci saranno anche Sara Di Vaira, capo investigatore, e Rossella Erra, che la affiancherà in questo lavoro.

Il cantante mascherato 4, finale 22 aprile 2023: anticipazioni

La finalissima inizierà con lo spareggio tra la maschera della Stella e quella dello Squalo, che si contenderanno l’ultimo posto tra i finalisti. Entrambe le maschere saranno protagoniste di un duetto con l’ospite della serata: Bobby Solo. Chi vincerà lo spareggio continuerà la sfida con le altre maschere ancora in gara.

Non mancherà, anche in questa ultima puntata, la maschera del Cuore, cioè “Il Cantante Mascherato per una notte”, che dopo aver nascosto Stefania e Amanda Sandrelli, Albano e Jasmine Carrisi, i Ricchi e Poveri, Gigi D’Alessio, Lino e Rosanna Banfi, questa settimana nasconderà una grandissima protagonista della musica italiana tra: Ornella Vanoni, Gianna Nannini, Patty Pravo, Fiorella Mannoia o Donatella Rettore.

LEGGI QUI LE ANTICIPAZIONI DATE DA TVBLOG

Il cantante mascherato 4, finale 22 aprile 2023: maschere

Sono solo cinque le maschere a concorrere per la vittoria Riccio, Criceto, Cavaliere Veneziano e Ciuchino. Esibizione dopo esibizione, svelamento dopo svelamento, si arriverà alla proclamazione del vincitore di questa quarta edizione de “Il Cantante Mascherato”.

Il cantante mascherato 4: dove seguirlo in tv e streaming

La finale dell’edizione 2023 del Cantante Mascherato andrà in onda in diretta su Rai1 a partire dalle 21:35 circa e si potrà seguire anche in diretta streaming su RaiPlay.

TvBlog seguirà la puntata con il liveblogging per il commento di tutta la serata dalle 21:25.