Si chiude sabato il quarto ciclo dello spettacolo musicale in salsa gialla Il cantante mascherato. Finalissima dunque in programma su Rai1 con Milly Carlucci che smaschererà ad uno ad uno tutti i personaggi che sono rimasti in gara, con uno di essi che sarà proclamato vincitore di questa quarta edizione dello show prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy.

La finale però si aprirà con uno spareggio che vedrà coinvolti, come è noto perchè scaturito dal finale dell’ultima puntata de Il cantante mascherato andata in onda lo scorso sabato, lo Squalo e la Stella. Nel corso di questo spareggio entrambi i cantanti mascherati duetteranno con Bobby Solo, ospite canoro della finale de Il cantante mascherato 4. Nel corso della serata poi è prevista un’esibizione di Christian De Sica, che rispolvererà la sua vena da showman, interpretando uno dei brani più celebri e belli del grande Lelio Luttazzi, ovvero “Canto anche se sono stonato“, che qui di seguito vi vogliamo riproporre:

Non è tutto, anche per la finalissima di questa quarta edizione dello show di Rai1 diretto e condotto da Milly Carlucci, è prevista la presenza del “mascherato per una notte“, omologo del “ballerino per una notte” di Ballando con le stelle. Varietà questo che tornerà con una edizione nuova di zecca il sabato sera su Rai1 da ottobre, con molte, molte, molte novità, su cui ci torneremo prossimamente.

Ebbene i cinque candidati fra i quali c’è il “mascherato per una notte” della finalissima de Il cantante mascherato 4 sono la sempre verde Ornella Vanoni, la sempre bionda Patty Pravo, la sempre rock Gianna Nannini, la sempre rossa Fiorella Mannoia e la sempre Donatella…Rettore.

Fra queste cinque irresistibili cantanti si nasconde il mascherato per una notte della finalissima della quarta edizione de Il cantante mascherato. L’appuntamento dunque è per sabato sera, 22 aprile 2023, in prime time, subito dopo il gioco a premi Affari tuoi condotto da Amadeus, naturalmente dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico televisivo, il tutto diretto e condotto ovviamente da Milly Carlucci.