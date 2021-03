Riprendono dopo una settimana di stop le audizioni di Italia’s Got Talent, che si erano fermate mercoledì scorso quando Tv8, volendo evitare la sfida con il Festival di Sanremo, aveva deciso di proporre una Special Edition, con un riassunto delle esibizioni più significative viste nelle prime cinque puntate.

Questa sera tornerà invece la gara e i concorrenti lotteranno per ottenere un posto nella finale di mercoledì 24 marzo. L’unico giudice che ha ancora a propria disposizione il Golden Buzzer è Joe Bastianich, mentre nel corso delle precedenti puntate tutti i suoi colleghi lo hanno già utilizzato. Ecco chi ciascuno di loro ha voluto portare in finale:

Mara Maionchi: Black Widow

Frank Matano: Giustino

Federica Pellegrini: Giorgia Greco

Già certi di esibirsi nella finale in diretta dagli studi di Cinecittà anche Christian Stoinev, l’equilibrista capace di evoluzioni spettacolari con il suo chihuahua Percy, le Bello Sisters, Laura Formenti, interprete di un monologo su come una donna vede un uomo e viceversa, Stefano Bronzato e infine David Mazzoni, un operatore ecologico, che si è presentato sul palco di Italia’s Got Talent nelle vesti di tenore.

Nell’appuntamento di questa sera (qui un promo, con alcune immagini in anteprima della serata) non mancherà la musica, con una esibizione sulle note di Elvis Presley, una su quelle degli AC/DC fatta dall’unica tribute band italiana tutta al femminile e una realizzata da una cantante lirica. Presente anche il ballo, portato sul palcoscenico di Italia’s Got Talent non solo da un gruppo di studentesse che si esibiranno sugli sci, ma anche attraverso la rappresentazione del sentimento della paura e una sfida fra due fratelli.

A stupire la giuria saranno una ragazza americana, con un inedito salto della corda “espansivo”, un ragazzino romano che porterà numeri di magia, una donna bergamasca, campionessa italiana e vice-campionessa europea di braccio di ferro, che sfiderà Frank Matano, oltre che l’esibizione di un settantenne che farà esercizi fisici poco usuali per la sua età. Due i monologhi portati davanti al bancone, uno comico e l’altro invece più toccante.

Chi fra i vari concorrenti riuscirà a conquistare i giurati di Italia’s Got Talent e ad ottenere un posto per la finale? Qualcuna delle performance di questa sera riuscirà a convincere Joe Bastianich ad utilizzare il Golden Buzzer? Per scoprirlo non bisogna perdersi la sesta audizione del talent show di Tv8.