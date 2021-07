Stasera si gioca Italia-Spagna, la semifinale di Euro 2020. Gli azzurri di Roberto Mancini si giocano l’accesso alla finale, in programma domenica prossima a Wembley, lo stesso stadio che ospiterà oggi la gara.

Italia-Spagna sarà visibile in diretta su Rai1 e su Sky Sport Football (per tutti gli abbonati Sky), Sky Sport Uno e Sky Sport 251, oltre che in live streaming su RaiPlay e NOW.

Il pre partita di Italia-Spagna su Sky inizierà alle ore 20.00 con Sky Euro Show (dalle 23 per il post match) e sarà condotto da Alessandro Bonan con Federica Lodi. In studio Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Sandro Piccinini, Laura Giuliani – portiere della Nazionale italiana – con Fabio Capello e Gianluca Di Marzio in collegamento da Londra.

Per quanto concerne la tv pubblica, invece, il presentation studio sarà animato da Paola Ferrari, Milena Bertolini, Marco Tardelli e Luca Toni. Prevista anche la postazione supplementare con Enrico Varriale e Claudio Marchisio, a Monaco.

MARTEDÌ 6 LUGLIO, ore 21.00

Italia-Spagna in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football* (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

Telecronaca Rai di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Bordocampo: Alessandro Antinelli, Aurelio Capaldi e Andrea Riscassi.

Telecronaca Sky di Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi

Inviati Marco Nosotti, Peppe Di Stefano, Giorgia Cenni e Giovanni Guardalà

Da più parti in queste ore sono arrivati suggerimenti affinché gli azzurri omaggino Raffaella Carrà, scomparsa ieri, prima del fischio di inizio o nel corso della partita, magari con una esultanza ad hoc, in caso di gol. Per il momento, comunque, non sono state ufficializzate iniziative. La Carrà era molto popolare anche in Spagna.