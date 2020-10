Oggi, sabato 24 ottobre 2020, su Rai1, a sorpresa, non è andata in onda la puntata di Italia Sì. Ad annunciare la novità – escludendo da subito ipotesi di casi covid – è stato il conduttore Marco Liorni su Twitter poco dopo le 16.20:

Oggi #ItaliaSi purtroppo non andrà in onda. Siamo molto dispiaciuti, la puntata era pronta, ma siamo stati avvisati poco prima della diretta che non saremmo andati per cause che sarà l’azienda a comunicare. A sabato prossimo.

Blogo ha cercato di capire il motivo alla base della cancellazione improvvisa della puntata del programma del sabato pomeriggio di Rai1 ed ha scoperto che è legato allo stato di agitazione del centro di produzione di Roma (Italia Sì va in onda dallo studio Tv3 di Roma). Si tratta di una iniziativa che si preannuncia non essere limitata alla sola giornata di oggi (ma Ballando con le stelle di stasera non dovrebbe essere a rischio!) e che dovrebbe vedere il 4 novembre prossimo uno sciopero di 24 ore.

Al posto della puntata di Italia Sì è andata in onda prima un breve best of del programma di Liorni e poi la replica di L’Allieva, la fortunata fiction di Rai1 con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, che tornerà con gli episodi inediti domani in prime time.

Nella puntata di oggi di Italia Sì – lanciata ieri con un regolare comunicato dell’ufficio stampa Rai – ci sarebbe dovuta essere ospite l’attrice Barbara De Rossi e si sarebbe dovuta aprire con la storia di Giulio, un bimbo appena nato a Roma, e di Cristina, che sente le voci, ma non è paranormale.