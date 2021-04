Italia Sì anticipa la messa in onda sabato prossimo. Il programma di Rai1 condotto da Marco Liorni, infatti, secondo quanto risulta a TvBlog, inizierà alle ore 15.45 per seguire in diretta i funerali del principe Filippo, duca di Edimburgo, scomparso lo scorso 9 aprile all’età di 99 anni.

Intanto dal Regno Unito arriva la notizia che i membri della Royal Family, in occasione del funerale che si terrà nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor, non indosseranno uniformi militari. Secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa britannica, la decisione sarebbe stata presa dalla regina Elisabetta per evitare di mettere in imbarazzo il principe Harry, che dopo il suo passo indietro dal ruolo di ‘senior working royal’ ha perso i suoi titoli militari, pur essendo un reduce della guerra in Afghanistan.

Intanto la Bbc ha confermato il record di reclami ricevuto per la copertura – giudicata esagerata da una consistente minoranza di spettatori britannici – dedicata da tutti i principali canali della tv di Stato alla morte e al ricordo del principe Filippo.

Secondo i dati aggiornati ad oggi, le contestazioni – legate in parte all’accusa di eccesso di zelo verso la corona e in buona parte alla protesta per la cancellazione o il rinvio di serie tv e trasmissioni d’intrattenimento – ha toccato a oggi quota 110.000. Si tratta del numero più elevato di lamentele mai registrato nella storia televisiva del Regno Unito, come avevano già rivelato nei giorni scorsi i tabloid.

Dunque, per seguire l’ultimo saluto al principe Filippo ci si potrà collegare sabato prossimo su Rai1 con Italia Sì in onda come sempre dallo studio TV3 di Roma. Per la cronaca, il funerale dovrebbe essere trasmesso in diretta anche dai canali all news come Sky Tg24 e Rai News24.