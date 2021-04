Il principe Filippo è morto: i funerali in diretta tv?

Il principe Filippo, duca di Edimburgo, è morto questa mattina – venerdì 9 aprile 2021 – all’età di 99 anni: la notizia è arrivata direttamente da Buckingham Palace con una nota ufficiale che ha fatto il giro del mondo. BBC ha interrotto le sue trasmissioni per dare la breaking news, così come Sky News e le altri reti della Gran Bretagna e del Commonwealth.

Mentre si moltiplicano le manifestazioni di cordoglio per la scomparsa del principe Filippo, marito della regina Elisabetta II dal 1947 e al suo fianco per 73 anni, iniziano a delinearsi gli omaggi televisivi. La BBC ha ovviamente modificato la propria programmazione per omaggiare la lunga vita di Philip al servizio della Corona britannica con speciali, approfondimenti e talk ricchi di immagini di repertorio. Le teche sono inevitabilmente ricche di materiali e il ricordo del #PrincePhilip, hashtag da subito TT nel mondo, diventa anche un modo per ripercorrere la storia sociale e politica del Regno Unito, oltre che la vita privata di Elizabeth II. Vedremo se anche in Italia ci saranno omaggi e speciali: facile immaginare invece che The Crown su Netflix veda crescere le sue visualizzazioni.

Al netto dei ricordi e degli speciali, le tv adesso si interrogano sulle modalità che verranno adottate per i funerali del principe Filippo: note col nome in codice di “Forth Bridge” (come ricordato anche in The Crown, in cui si spiega che tutti i funerali dei membri della famiglia reale sono indicati con nomi di ponti a simboleggiare il passaggio tra la vita terrena “e la prossima”, come da sceneggiatura), le esequie di Filippo si terranno nell’arco dei prossimi 10 giorni in forma privata nella St. George’s Chapel nel castello di Windsor dove peraltro il Principe è morto. Le regole anti-Covid impongono un protocollo rigido e la sostanziale assenza di ospiti, tantomeno di pubblico: vedremo quindi se si deciderà di trasmettere il funerale in diretta tv, come avvenuto nel 1997 con le esequie di Lady Diana. E non a caso nelle ore immediatamente successive all’annuncio della scomparsa del duca di Edimburgo uno degli hashtag più utilizzati è proprio #Diana: il rapporto, non sempre facile, tra i due membri della Famiglia Reale è tornato al centro dei commenti del grande pubblico, tra complotti e cordoglio, anche proprio oggi cade il 16° anniversario delle nozze tra Carlo e Camilla. Ma questa è un’altra storia.

(in aggiornamento)