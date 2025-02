Sabato 1° febbraio 2025 inizierà il cammino della nazionale italiana di rugby nell’edizione 2025 del Sei Nazioni, il torneo che vede la partecipazione di Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia e Scozia e che, per quanto riguarda il formato a sei squadre, è giunto alla ventiseiesima edizione.

L’Italia allenata da Gonzalo Quesada affronterà il primo impegno del Sei Nazioni in trasferta in Scozia, dove giocherà allo Scottish Gas Stadium di Murrayfield, in Edimburgo, contro la nazionale del Cardo.

L’anno scorso, la sfida che si giocò allo Stadio Olimpico di Roma terminò con la vittoria degli azzurri per 31-29 che spense le speranze degli scozzesi di aggiudicarsi il torneo.

L’ultima vittoria in trasferta dell’Italia in terra scozzese, invece, risale a dieci anni fa, nella partita che terminò con il risultato di 19-22, nell’edizione 2015 del torneo. I precedenti totali sorridono ampiamente alla Scozia, con 29 successi contro le 8 vittorie degli azzurri.

Di seguito, tutti i dettagli su dove vedere la partita in diretta televisiva.

Italia-Scozia rugby: dove vederla

Il match tra Italia e Scozia sarà visibile sulla Rai e su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Scozia andrà in onda in chiaro su Rai 2 a partire dalle ore 15:15 (collegamento alle ore 15). La partita sarà visibile in streaming anche su RaiPlay. La telecronaca sarà a cura di Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti mentre gli interventi da bordo campo saranno affidati a Vito Giannulo. In studio, ci saranno Armando Palanza e Tommaso Visentin, con la cura e il coordinamento di Riccardo Pescante.

Italia-Scozia sarà visibile anche su Sky, precisamente sul canale Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sempre a partire dalle ore 15:15. Il commento sarà affidato a Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti. Il pre-partita vedrà la partecipazione in studio di Diego Dominguez, Andrea De Rossi e Martin Castrogiovanni e andrà in onda a partire dalle ore 14:30. L’inviato sarà Moreno Molla. Al commento ci saranno anche Paolo Malpezzi, insieme a Alessandro Moscardi e Pippo Frati.