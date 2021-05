Stasera, venerdì 28 maggio 2021, nel bel mezzo del calciomercato (che sta riguardando fin qui soprattutto gli allenatori) alla Sardegna Arena di Cagliari andrà in scena Italia-San Marino, la prima delle due amichevoli che precedono l’inizio degli Europei, al via venerdì 11 giugno (con Italia-Turchia allo stadio Olimpico di Roma).

La partita sarà trasmessa in diretta da Rai1 (e sarà visibile in live streaming su Rai Play), con calcio di inizio alle ore 20.45 (collegamento al via alle 20.35).

La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio con Antonio Di Gennaro seconda voce. A bordocampo e per le interviste Alessandro Antinelli, Aurelio Capaldi e Andrea Riscassi.

Pre e post partita a cura della redazione di Rai Sport, in onda anche su Rai1.

Gli azzurri giocheranno con il lutto al braccio per la tragedia della funivia al Mottarone e per la scomparsa di Tarcisio Burgnich (di lui Mancini ha ricordato che lo fece esordire in Serie A quando aveva sedici anni e giocava nel Bologna). Sarà, inoltre, osservato un minuto di raccoglimento.

La formazione azzurra (decisamente sperimentale) è stata annunciata ieri mattina dal ct: Cragno in porta, linea difensiva composta da Toloi, Mancini, Ferrari e Biraghi, a centrocampo Cristante affiancato da Pessina e Castrovilli. Davanti Bernardeschi, Kean e Grifo. Entro il primo giugno, non a caso, Mancini dovrà comunicare i 26 giocatori che prenderanno parte agli Europei (attualmente in ritiro ce ne sono 33).

Ricordiamo che Euro 2020 (nel frattempo diventato 2021, causa rinvio per pandemia) saranno proposti in diretta su Sky e sulle reti Rai. Proprio in questi minuti è in corso a Roma la presentazione di Notte Azzurra, lo show-evento che Amadeus condurrà su Rai1 martedì prossimo (qui la conferenza stampa di presentazione che si è tenuta stamattina a Roma). Venerdì 4 giugno in programma Italia-Repubblica Ceca.