Questa sera, mercoledì 27 gennaio 2021, tornerà Italia’s Got Talent, il talent show di TV8, giunto alla sesta edizione targata Sky e all’undicesima edizione complessiva. La prima puntata andrà in onda, in prima serata, alle ore 21:35, ogni mercoledì per un totale di 8 puntate (7 puntate di audizioni e la finale live).

Il talent show prodotto da Fremantle non ha cambiato la propria squadra rispetto alla scorsa edizione. Per il sesto anno consecutivo, alla conduzione ci sarà Lodovica Comello che, stasera, tornerà ufficialmente alla conduzione dopo aver saltato la finale live della scorsa edizione, causa gravidanza.

Lodovica Comello svelerà curiosità ed aneddoti riguardanti i concorrenti in gara, intervistandoli prima e dopo l’esibizione.

La giuria è stata confermata in toto: dietro il bancone di Italia’s Got Talent, quindi, ritroveremo Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Grazie alla sua partecipazione a quest’edizione, la sesta consecutiva, Frank Matano diventerà il giudice con più presenze nella storia del programma (6), incluse le edizioni Mediaset.

La giuria avrà il compito di selezionare i talenti più meritevoli che dovranno conquistare almeno 3 “sì” per entrare nella rosa dei candidati alla finale. I giudici, anche quest’anno, avranno a disposizione il Golden Buzzer: il pulsante dorato, posto al centro del tavolo, permetterà loro di mandare un concorrente direttamente in finale. I giudici potranno usarlo solo una volta nel corso delle audizioni.

Con il “buzzer” rosso classico, invece, i giudici possono bocciare la performance alla quale stanno assistendo: con 4 “no”, il concorrente deve interrompere la propria esibizione.

Stasera, si partirà, ovviamente, con le audizioni, registrate a Cinecittà, a Roma, in uno studio rinnovato e alla presenza del pubblico, nel rispetto delle norme anti-COVID 19.

Tra le esibizioni più originali, stasera vedremo un originale omaggio ai Kiss, un ballo “spaventoso” da parte di una bambina di 10 anni, una danza a colpi di lazo, un'”ocarina” umana che rivisiterà le melodie di Ennio Morricone, un passo a due di una donna di 74 anni, un numero di “verticalismo ballerino” eseguito da un chihuahua, un concorrente con sopracciglia snodatissime e un concorrente che farà “ondeggiare” i suoi addominali…

Al termine di ogni puntata delle audizioni, la giuria dovrà decidere quale talento si merita la finale.

Anche quest’anno, il pubblico avrà a disposizione un proprio Golden Buzzer: la votazione online, per decidere il dodicesimo finalista, si aprirà al termine della settima puntata delle audizioni. Nella finale live, solo il pubblico deciderà il vincitore.

Dopo la messa in onda della prima puntata di Italia’s Got Talent, su TvBlog sarà disponibile una recensione del programma.