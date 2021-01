“Era tanta la voglia di vivere in maniera spensierata, nessuno si è posto il problema di essere fuori luogo. Ci siamo semplicemente divertiti“. Così Lodovica Comello spiega a Blogo l’atteggiamento con il quale si è approcciata alle registrazioni (tra settembre ed ottobre) di Italia’s Got talent, le cui puntate di audizioni avranno inizio mercoledì prossimo, 27 gennaio 2021, alle ore 21.30 su Tv8 (la finale andrà in onda in diretta).

Nel cast confermatissima, ovviamente, Mara Maionchi:

Durante le registrazioni mi sono immersa nella situazione, senza pensieri e abbastanza contenta di dimenticare in quei momenti tutte le cose tristi che accadevano fuori.

Sull’ipotesi che il ruolo di giudice (lo è stata di X Factor, di Amici, di Io Canto e da due anni di Got Talent) la possa aver annoiata, la Maionchi, che come conduttrice dice che sarebbe “una pippa terribile“, perché “mi dimenticherei tutto“, è chiara:

Qui a Italia’s got talent io do un giudizio diverso dagli altri talent. Dico se mi piace o se non mi piace, non dico come correggere, è un giudizio piatto. Vedo una cosa, che mi sollecita o un sì o un no. Negli altri talent è più difficile, perché devi entrare nel giudizio, cercando di capire come far migliorare. Qui, invece, è molto più semplice. E molto più rilassante.

Dietro il bancone dei giudici, accanto al veterano Frank Matano e a Joe Bastianich, anche la campionessa di nuoto Federica Pellegrini. Ormai sempre più a suo agio davanti alle telecamere:

Del mondo della televisione non mi piacciono i tempi morti, sono abituata a fare tutto e subito, tra una virata e l’altra non ci sono grandi pause (ride, Ndr). Alle lunghe attese mi ci devo ancora abituate, preferisco le dirette.

Qui sotto trovate il video integrale dell’intervista a Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Lodovica Comello (interpellata, quest’ultima, sulla possibilità che sia lei a sostituire Alessandro Cattelan a X Factor).