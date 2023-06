Italia’s Got Talent 2023, la prima edizione targata Disney+, ha finalmente una data di uscita. La piattaforma ha infatti annunciato che la nuova stagione del talent show debutterà nel proprio catalogo venerdì 1° settembre 2023. L’uscita degli episodi, ovvero delle audizioni che fanno parte del format, sarà settimanale, fino al finale che decreterà il vincitore.

Sarà curioso vedere come reagirà il pubblico di fronte a quella che è un’assoluta novità per il panorama televisivo italiano: Italia’s Got Talent 2023 è infatti il primo talent show nostrano ad essere disponibile esclusivamente su una piattaforma streaming a pagamento (oltre ad essere la prima versione europea del format Got Talent a tentare questa strada).

Non sarà l’unica novità di questa edizione, la tredicesima: cambia infatti anche parte della giuria di fronte a cui si dovranno esibire i concorrenti che aspirano alla vittoria. Ai confermati Frank Matano (il più longevo giudice dell’edizione italiana) e Mara Maionchi, infatti, si aggiungono Elettra Lamborghini e Khaby Lame.

Cambia anche a conduzione: Lodovica Comello passa il testimone a Gianluca Fru ed Aurora Leone dei The Jackal, a cui andrà il compito di accompagnare i vari talenti sul palco e raccontarne le esibizioni dal dietro le quinte. Un debutto ad IGT per Fru, un ritorno per Leone, che proprio ad Italia’s Got Talent aveva debuttato, nel 2019, classificandosi quinta.

A produrre c’è Fremantle Italia, che ha già lavorato alle edizioni precedenti dell’adattamento italiano. Ricordiamo che Italia’s Got Talent ha debuttato nel 2009 su Canale 5, dove è andato in onda per cinque stagioni. Quindi lo spostamento su Sky, che lo ha mandato in onda per sette edizioni, fino all’anno scorso. Ora la nuova avventnura su Disney+. Ancora top secret il numero di episodi realizzati, ma quel che è certo è che le audizioni sono state registrate a partire dalla primavera scorsa al Teatro Politeama di Catanzaro, al Teatro Comunale di Vicenza ed al Teatro degli Arcimboldi di Milano.