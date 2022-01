Da questa sera su Sky Uno (e dal prossimo 25 gennaio, in chiaro, su Tv8), in prima serata, avrà inizio la nuova edizione di Italia’s Got Talent.

Le novità della dodicesima edizione, la settima da quando il talent show va in onda su Sky, sono state svelate nel corso della conferenza stampa di presentazione alla quale eravamo presenti anche noi di TvBlog.

A margine della conferenza, TvBlog ha intervistato la conduttrice Lodovica Comello e i giudici Federica Pellegrini e Frank Matano.

Lodovica Comello: “COVID? Mi chiuderò in una teca di vetro fino alla finale!”

Lodovica Comello, in quest’edizione, avrà a disposizione un Golden Buzzer per la prima volta. La conduttrice ha svelato su quali talenti ha concentrato la propria attenzione:

In questi anni, di talenti, ne abbiamo visti tantissimi. Non mi sono soffermata sulla preparazione, sull’abilità tecnica ma ho voluto aspettare la classica sberla in faccia di emozione! Ho scelto un talento che mi ha fatto vibrare il cuore. È stato un bel momento e sono rimasta contenta.

La cantante e conduttrice ha saltato le ultime due finali di IGT, quella del 2020 per la sua prima maternità e quella dell’anno scorso a causa del COVID:

È stressante lavorare con l’incognita del COVID. Nel 2020, ero pronta a non condurre la finale perché ero incinta. L’anno scorso, è stata una bella batosta perché non me l’aspettavo, avevo già saltato un anno. Per chi fa il mio lavoro, il live è il banco di prova per mostrare finalmente quello che sai fare. La aspettavo con tanta ansia… Penso che mi chiuderò in una teca di vetro fino alla finale e non uscirò!

Federica Pellegrini: “Una carriera in tv? Tengo aperte tutte le porte”

A Federica Pellegrini, invece, abbiamo chiesto se sta tenendo in considerazione una carriera sul piccolo schermo ora che ha messo fine alla sua carriera di nuotatrice:

In questo momento, tengo aperte tutte le porte. Io non ho studiato, non sono preparata per una carriera televisiva. Da adesso in poi, proverò e sperimenterò diverse cose, poi mi indirizzerò verso quelle che saranno alla mia portata. A Italia’s Got Talent, siamo chiamati ad essere noi stessi, non c’è niente da studiare e da preparare.

L’ex nuotatrice si è soffermata anche sull’ingresso in giuria di Elio:

Si è integrato benissimo, è stata una bellissima scoperta per me che non lo conoscevo di persona. Ha dato una carica in più, una spinta in più, quest’anno. Siamo una grandissima e bellissima squadra e penso che questo si vedrà.

Italia’s Got Talent, Frank Matano: “Rischio noia dopo 7 edizioni? Il segreto del format è l’imprevedibilità”

Frank Matano, diventato, ormai, il volto simbolo di Italia’s Got Talent, presente in tutte e 7 le edizioni targate Sky, ha parlato, invece, del rischio noia dopo 7 anni, un rischio che, secondo il comico e attore, non c’è:

Prima di iniziare, penso a chissà come sarà la nuova edizione. Poi inizio a farla e mi rendo conto che il segreto del format è l’imprevedibilità di ogni talento che sale sul palco che mantiene il format molto fresco e attuale, anche molto legato all’attualità, anche se non si direbbe. Attraverso le performance e le storie dei concorrenti, si capisce il clima che si respira nel nostro paese. Io volto simbolo di questo programma? Sento la responsabilità ma me ne faccio carico con felicità, ci tengo proprio tanto a questo programma.

Nel video, trovate le dichiarazioni integrali.