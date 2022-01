Da questa sera su Sky Uno (e dal 25 gennaio 2022, in chiaro, su Tv8), in prima serata, avrà inizio la nuova edizione di Italia’s Got Talent.

Le novità della dodicesima edizione, la settima per quanto riguarda Sky, sono state svelate nel corso della conferenza stampa di presentazione alla quale TvBlog ha preso parte.

A margine della conferenza, TvBlog ha anche intervistato Elio, new entry di quest’edizione, e Mara Maionchi.

Elio: “Italia’s Got Talent è privo di quella parte che a X Factor non mi piaceva”

Stando alle sue dichiarazioni, Elio ha impiegato pochissimo tempo per integrarsi nella giuria di Italia’s Got Talent nella quale ha preso il posto di Joe Bastianich. L’ex leader di Elio e le Storie Tese si è divertito molto soprattutto perché non ha avvertito l’aria di competizione presente a X Factor:

Ho impiegato “zero” per integrarmi. Con Mara e Frank, ero già integrato, e con Federica è stato molto facile farlo, è una persona molto simpatica, aperta, disponibile. Mi sono divertito tantissimo, era esattamente il mio obiettivo. Nonostante mi abbiano scelto, io, da tempo, avevo individuato questa trasmissione come un possibile punto d’arrivo, è un ruolo che avevo già ricoperto con qualche successo a X Factor ma che fortunatamente è privo di tutta la parte che mi piace meno, quella relativa alle lotte tra giudici, che piace tanto ad un certo pubblico ma non piace per niente a me. Qui abbiamo riso come pazzi e il pubblico si divertirà.

Con Frank Matano, Elio è reduce dal successo della prima edizione di LOL, il programma-rivelazione di Prime Video:

Frank è l’unica nota stonata in tutto questo! Già a LOL, ho visto una persona cattiva, veramente scorretta, fa di tutto per trasgredire le regole! Rispetto per lui che è il giudice più anziano però non mi interessa niente, se non mi tratti con grande rispetto come io pretendo, sono ca*zi tuoi! Dopo le prime risse, si è stabilito un grandissimo rispetto!

Mara Maionchi: “Sono sempre molto curiosa, anche quando vedo un signore per strada…”

Mara Maionchi, invece, ci ha parlato della sua passione per il talento altrui, sul quale ha basato un’intera carriera, prima nella discografia e poi in tv, che non si spegne mai:

Sono sempre molto curiosa, come vedo un signore per strada che fa delle cose, mi fermo. Siccome so fare molto poco io, qualsiasi persona che si mette al lavoro per fare qualcosa di particolare, mi fa piacere vederlo. Sono contenta di ascoltare e vedere, poi, chiaramente, se non sollecita le mie voglie di diversità, per me è un no.

In tv, Mara Maionchi ha ricoperto sia il ruolo di giudice che di concorrente (recentemente a Game of Talent ma anche a Celebrity Masterchef):

Mi piace anche essere concorrente…. Il ruolo di giudice è più faticoso, ti mette mille dubbi, pensi “Avrò sbagliato, avrò esagerato?”. C’è una grande responsabilità. Come concorrente, puoi solo perdere.

Un’altra nostra domanda ha riguardato le parolacce di Mara Maionchi alla quale, però, ha risposto Elio:

Rispetto ai suoi standard, ti assicuro che non ne ha dette tante!

Nell’intervista video, trovate altre dichiarazioni.