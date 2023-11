Italia-Macedonia del Nord, la Nazionale di Luciano Spalletti a Roma per una sfida decisiva per la qualificazione ai prossimi Europei

Italia-Macedonia del Nord, la partita di stasera in diretta su Rai1 (e in differita su Sky)

Questa sera, con calcio di inizio alle ore 20.45, allo stadio Olimpico di Roma va in scena Italia-Macedonia del Nord, importante partita valida per le qualificazioni al prossimo Europeo di calcio, in programma nel 2024 in Germania. La Nazionale di Luciano Spalletti cerca i tre punti per poi andarsi a giocare il tutto per tutto lunedì sul campo neutro di Leverkusen contro l’Ucraina, la quale arriverà allo scontro diretto senza avere altre partite nelle gambe. L’Italia è reduce nelle ultime tre partite dalla sconfitta per 3-1 a Wembley dall’Inghilterra, e dalle vittorie casalinghe contro Malta (4-0) e contro l’Ucraina (2-1).

Nel girone C l’Inghilterra è certa della qualificazione, mentre Ucraina e Italia si giocano l’ultimo posto diretto per gli Europei del 2024 senza passare dai playoff. Gli azzurri si qualificherebbero in caso di vittoria sia contro Macedonia del Nord sia contro Ucriana, ma anche se vincessero stasera e non perdessero lunedì. Donnarumma e compagni otterrebbero il pass anche nel caso di sconfitta stasera e di vittoria lunedì.

Se l’Italia dovesse fallire la qualificazione diretta, avrebbe un’ultima spiaggia: gli spareggi tra le squadre vincitrici dei gironi dell’ultima Nations League. Una eventualità da evitare, anche alla luce del recente passato, con l’Italia che non arrivò ai Mondiali 2022 perché sconfitta agli spareggi proprio dalla Macedonia. Una replica di quanto accaduto quattro anni prima con la Svezia.

La partita sarà trasmessa in diretta tv dalla Rai, mentre su Sky sarà proposta in differita a mezzanotte.

Italia-Macedonia del Nord in diretta su Rai1

Italia-Macedonia del Nord sarà raccontata in diretta su Rai 1 a partire dalle 20.35, subito dopo il Tg1, con il commento di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, gli interventi da bordocampo di Tiziana Alla e le interviste di Andrea Riscassi. In studio, con Alessandro Antinelli, Lele Adani, reduce dalla rottura con la BoboTv.

Italia-Macedonia del Nord in differita su Sky

Alle ore 24 Italia-Macedonia del Nord sarà trasmessa in differita su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Telecronaca di Andrea Marinozzi (al posto di Fabio Caressa, impegnato nelle registrazioni di Pechino Express) e commento di Beppe Bergomi.