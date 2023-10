Fabio Caressa parte per Pechino Express. Il telecronista parteciperà alla nuova edizione dell’adventure game assieme alla figlia Eleonora, che vedremo su Sky Uno nei primi mesi del 2024. La partenza per le registrazioni della trasmissione avverrà nei prossimi giorni, ma è già sicuro lo stop momentaneo alla conduzione del Club, programma che Caressa guida la domenica sera su Sky Sport dopo i posticipi.

Lo scorso weekend, infatti, era andato in scena il saluto scherzoso ai compagni di viaggio: “Voi vi rivedrete tra due settimane, io no. Siete contenti eh, bastardi!”.

La pausa, a quanto ci risulta, dovrebbe riguardare ben quattro domeniche: 22 e 29 novembre, 5 e 12 dicembre, con il rientro in onda che dovrebbe così avvenire prima di Natale. Pertanto, la ‘sospensione’ di Caressa risulterebbe decisa a monte, a prescindere dall’esito della gara e da possibili eliminazioni anticipate, in modo da evitare chiari spoiler.

Ma chi lo sostituirà? In tal senso, il prescelto sarebbe Fabio Tavelli, che da nove anni è al timone di Race Anatomy, approfondimento sul canale Sky dedicato alla Formula 1. Di conseguenza, la casella lasciata libera da Tavelli verrebbe occupata provvisoriamente da Davide Camicioli.

Come detto, Caressa gareggerà con la figlia Eleonora, 19enne che frequenta il primo anno della Facoltà di scienze umanistiche per la comunicazione all’Università Statale di Milano. Soprannominata ‘Leo’, adora viaggiare e conoscere luoghi e persone nuove. “In controtendenza con le passioni di casa Caressa – si legge nella scheda di presentazione – si definisce inetta ad ogni attività sportiva seppur sia molto competitiva, ama l’astrologia e la buona cucina. Tuttavia, non sa cucinare”.