L’edizione di Pechino Express 2024 è ufficialmente partita con l’annuncio delle 8 coppie protagoniste e del percorso che dovranno affrontare. Diamo insieme un’occhiata alle novità dell’adventure reality più amato della tv italiana, prodotto da Banijay Italia, che tornerà in onda nella primavera del 2024 su Sky e in streaming su NOW. Si tratta della terza edizione targata Sky e dell’undicesima dal suo debutto in Italia, avvenuto su Rai 2.

Pechino Express 2024, quando va in onda

Come detto, la nuova edizione di Pechino Express andrà in onda nel 2024 su Sky Uno e in streaming su NOW. Il giorno di programmazione dovrebbe restare il giovedì, come vuole la tradizione. Lo scorso anno la prima puntata andò in onda il 9 marzo, quest’anno si potrebbe anticipare al 7 marzo o posticipare al 14, per terminare – se il numero di puntate resta identico – dieci settimane dopo, quindi o il 9 maggio o il 16 maggio 2024.

Pechino Express, i conduttori

Dopo l’esperienza in coppia con Enzo Miccio, Costantino della Gherardesca torna a essere l’unico conduttore di Pechino Express, anche se non potrà godersi un viaggio in ‘solitaria’. Al suo fianco, in veste di ‘inviato speciale’, ci sarà Fru del The Jackal, già concorrente due anni fa in coppia con la compagna di ‘collettivo’ Aurora Leone per la squadra degli ‘Sciacalli’, classificatasi terza.

Pechino Express 2024, la Rotta del Dragone

Il percorso della prossima edizione è chiamato La Rotta del Dragone e parte della risaie del Vietnam del nord per risalire verso il Laos e chiudersi in Sri Lanka.

Pechino Express 3, le coppie in gara

Sono 8 le coppie di concorrenti di Pechino Express 2024 che si sfideranno lungo la Rotta del Dragone, una in meno rispetto allo scorso anno. In attesa dei ‘nomi di battaglia’, ve le presentiamo: