Giovedì 4 luglio 2024, si svolgerà la cerimonia per il sorteggio del calendario della nuova Serie A. Ecco dove seguirla in diretta

Giovedì 4 luglio 2024 nascerà ufficialmente la nuova Serie A 2024-2025 con il sorteggio del calendario. La cerimonia si svolgerà presso l’Auditorium Multimediale di RDS, a Roma.

L’evento sarà condotto da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida e vedrà la partecipazione del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, dell’ad Luigi De Siervo, dell’Head of Competition Andrea Butti e dell’ad di Enilive Stefano Ballista. Saranno presenti anche gli ambassador di Lega Serie A, Ciro Ferrara e Christian Vieri.

Rispetto allo scorso campionato, le retrocesse Salernitana, Sassuolo e Frosinone hanno lasciato spazio alle neopromosse Parma, Como e Venezia. Le altre squadre saranno l’Inter Campione d’Italia e poi Milan, Juventus, Atalanta, Bologna, Roma, Lazio, Fiorentina, Torino, Napoli, Genoa, Monza, Verona, Lecce, Udinese, Cagliari ed Empoli.

La Serie A 2024/25 prenderà il via nel weekend del 17-18 agosto 2024, per concludersi il 24-25 maggio 2025. Le pause nazionali sono previste dal 2 al 10 settembre 2024, dal 7 al 15 ottobre 2024, dall’11 al 19 novembre 2024 e dal 17 al 25 marzo 2025.

Di seguito, trovate tutte le informazioni su come seguire il sorteggio del calendario della massima serie in tempo reale.

Serie A 2024-2025, sorteggio calendario in tv: Mediaset

Per quanto riguarda Mediaset, il sorteggio del calendario della nuova Serie A si potrà seguire in diretta streaming sul sito SportMediaset.it, a partire dalle ore 12.

Da ricordare che la Final Four di Supercoppa Italiana, che si terrà in Arabia Saudita, a Riyad, dal 3 al 7 gennaio 2025, è un’esclusiva assoluta Mediaset.

Serie A 2024-2025, sorteggio calendario in tv: Sky

Sky, invece, seguirà in diretta il sorteggio del calendario a partire dalle ore 12 su Sky Sport 24 (e in streaming su NOW), con Leo Di Bello e Gianfranco Teotino per quanto riguarda il commento in tempo reale.

La diretta sarà visibile anche sul canale YouTube di Sky Sport e sul sito skysport.it dove sarà disponibile, sempre in tempo reale, anche una fotogallery delle giornate.

Da ricordare che su Sky Sport, dalla prossima stagione (e per le prossime 5 stagioni), ritorneranno i big match di Serie A.