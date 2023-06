Italia Loves Romagna – Il Concerto è un evento a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione in Romagna, che andrà in onda su Rai 1, in prima serata, sabato 24 giugno 2023.

Il concerto si terrà alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo), undici anni dopo Italia Loves Emilia, il concerto organizzato nel 2012 per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto in Emilia.

Italia Loves Romagna è evento che ha il supporto di Ministero della Cultura, Rai, Regione Emilia- Romagna e Siae ed è prodotto e organizzato da Friends & Partners, Riservarossa, Vivo Concerti e Magellano Concerti.

Dove vedere Italia Loves Romagna?

Il concerto andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 20:30. L’evento sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.

Sempre su RaiPlay, sarà disponibile anche una seconda diretta dal titolo Italia Loves Romagna – Il Backstage, visibile sempre dalle ore 20:30.

Le radio che supporteranno l’evento, oltre a Rai Radio 2, saranno RTL 102.5, Radio Italia, RDS, Radio Deejay, Radio 105, Radio Capital, R101, Radio Zeta, Radiofreccia, RMC, Virgin Radio, m2o, Radio Kiss Kiss, Radio Norba, Radio Subasio, Radio Bruno e Radio Lattemiele.

Chi canta a Italia Loves Romagna?

Gli artisti che si esibiranno nel corso della serata sono Blanco, Andrea Bocelli, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Irama & Rkomi, Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, i Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai e Zucchero.

Il concerto vedrà la partecipazione di una band di 10 elementi e dell’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori Italiani, formata da 63 giovani musicisti che, per questa occasione, provengono prevalentemente dall’Emilia-Romagna. La direzione musicale dell’evento è a cura di Leonardo De Amicis e Carlo Di Francesco.

Chi presenta Italia Loves Romagna?

L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di 4 testimonial d’eccezione: Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani.

Italia Loves Romagna – Il Backstage, invece, sarà condotto da Andrea Delogu.

Italia Loves Romagna: raccolta fondi

Il numero solidale 45538, attraverso il quale è possibile donare, è attivo dal 22 giugno fino al 5 luglio 2023. Si può donare, inviando un SMS o facendo una chiamata da rete fissa.

Sarà possibile donare anche sul sito www.antoniano.it, sul sito di Intesa Sanpaolo (forfunding.it/italia-loves-romagna) e con bonifico bancario sul CC/C INTESA SANPAOLO: IBAN IT16T0306909606100000196876 (Causale: ITALIA LOVES ROMAGNA).