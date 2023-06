Oggi si è tenuta presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura, a Roma, la conferenza stampa di presentazione di Italia Loves Romagna, l’evento musicale a favore delle popolazioni colpite dalla recente alluvione in Romagna, che andrà in onda su Rai 1, in prima serata, il prossimo 24 giugno.

In una serata che non avrà interruzioni pubblicitarie, nel corso di Italia Loves Romagna si esibiranno Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, i Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai e Zucchero. Durante la conferenza, sono state ufficializzate anche le presenze di Andrea Bocelli, Irama e Rkomi.

Tra un’esibizione musicale e l’altra, interverranno quattro testimonial d’eccezione, anche loro annunciati nel corso della conferenza stampa. I testimonial saranno Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani.

Oltre alla diretta su Rai 1, infine, ci sarà anche una seconda diretta, visibile in streaming su RaiPlay, che vedrà Andrea Delogu alla conduzione.

Italia Loves Romagna, la conferenza stampa: le dichiarazioni

Il primo ad intervenire nel corso della conferenza stampa è stato Gianmarco Mazzi, Sottosegretario alla Cultura con delega alla musica e allo spettacolo dal vivo, che ha svelato com’è nata e come si è evoluta quest’iniziativa:

Il Ministero della Cultura ospita quest’evento perché la musica è cultura. La musica è un’arte che tocca la passione di milioni di persone. Il Ministero della Cultura deve vivere in mezzo alla gente, vivere con gli artisti, essere al loro servizio. Il termine cultura deve risuonare in più mondi possibili. È un nostro dovere ascoltare tutti i mondi, anche i mondi di successo. La musica che ascolteremo sabato è un mondo di successo che non deve rimanere vittima del suo successo, è un mondo che deve pretendere la nostra collaborazione e il nostro aiuto. Voglio dare attenzione a questo mondo. Come nasce quest’iniziativa? Stavo preparando quest’anno con il ministero, un evento con la musica, un evento di un certo tipo, particolare. La sede sarebbe stata Roma, Caracalla. Poi accade questa tragedia e rimaniamo molto colpiti tutti. Abbiamo ritenuto che questa festa della musica che stavamo progettando non avesse più senso. Ho chiesto a Salzano se potevamo organizzare un evento simile a quello che fu organizzato dopo il terremoto in Emilia. Siamo riusciti a metterlo in piedi. Gli artisti saranno accompagnati da un’orchestra affidata a Leonardo De Amicis, formata prevalentemente da musicisti emiliani e romagnoli. Ci sarà anche Andrea Bocelli, oltre ai nomi che abbiamo annunciato. Lo annunciamo con piacere e onore.

Di seguito, le dichiarazioni di Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna, che ha sottolineato l’importanza di tenere accesi i riflettori su quanto accaduto:

Vengo da una terra ferita ma molto orgogliosa. Dopo il terremoto di 11 anni fa, fu ricostruito tutto. L’alluvione ha causato oltre 8 miliardi di euro di danni. I romagnoli sono persone, oltre che orgogliose, anche operose. L’Emilia-Romagna ha un rapporto molto particolare con la musica, è la terra di Verdi, Toscanini, Pavarotti. Ogni cosa che va a favore delle popolazioni colpite è un fatto importante. Sabato sera, avremo anche la presenza di alcuni sindaci dei comuni alluvionati. È importante tenere i riflettori accesi su questa vicenda. L’Emilia-Romagna è tra le industrie turistiche più importanti al mondo e invitiamo le persone a venire in vacanza da noi quest’estate. Ciò che verrà raccolto durante questa manifestazione verrà devoluto a favore di luoghi inerenti la cultura. Siamo grati a chi sta lavorando a questo concerto.

Marcello Giuseppe Ciannamea, il nuovo Direttore Intrattenimento Prime Time Rai, ha ricordato anche le date di Rimini del TIM Summer Hits:

Questo evento è il perfetto esempio di servizio pubblico. È un’occasione in cui la Rai ribadisce la sua leadership nel saper parlare al paese. Invitiamo il paese a solidarizzare con affetto e partecipazione. La Rai era presente all’evento di 11 anni fa dopo il terremoto e saremo presenti anche quest’anno. Parleremo al paese, utilizzando la musica che si rivolge a tutti i target. Rai 1 è la vetrina più efficace. Tra un brano e l’altro, ci saranno interventi di tanti personaggi dello spettacolo. La Rai metterà a disposizione le migliori risorse, tecniche e umane. Oltre a Italia Loves Romagna, ricordo le serate del TIM Summer Hits che faremo a Rimini. Gli italiani parteciperanno a questo evento con grande generosità.

Claudio Fasulo, Vice Direttore Intrattenimento Prime Time Rai, ha ribadito che la priorità assoluta sarà la raccolta fondi, per questo motivo non ci sarà la pubblicità:

Da buon bolognese, questo evento mi coinvolge con tutto il cuore. È un grande evento che ribadisce la centralità della Rai nella società italiana, la Rai ha un rapporto straordinario con il paese. Il paese sente che la Rai è affidabile quando si tratta di questi eventi. Sarà una serata senza break pubblicitari. Daremo priorità assoluta alla raccolta dei fondi che avverrà attraverso un numero solidale e un IBAN. Oltre agli artisti, avremo 4 testimonial d’eccezione che saranno Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani. Ci sarà anche una diretta su RaiPlay gestita da Andrea Delogu.

Altre anticipazioni riguardo la serata sono arrivate da Ferdinando Salzano, fondatore di Friends&Partners:

Un po’ di emozione c’è. Sono abituato a grandi eventi ma sento una grande responsabilità. Abbiamo messo in piedi questo evento in 24 giorni. Qualcosa di epico sta arrivando il prossimo 24 giugno. La prima adesione è arrivata dalla Rai con uno spiegamento di forze enorme. Nel cast, ci sono tutti i colori della musica italiana. Nel cast, ci saranno anche Irama e Rkomi. Avremo cambi palco velocissimi, ci saranno duetti tra gli artisti. Saranno presenti anche 18 radio. Daremo tutto in beneficenza, non toccheremo un euro.

Terminiamo con le dichiarazioni di Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura: