Il percorso della nazionale azzurra di pallavolo all’edizione 2022 dell’FIVB Men’s World Championship, il mondiale che si sta tenendo in Polonia e in Slovenia, sta continuando, dopo la vittoria contro la nazionale cubana agli ottavi di finale (con il risultato finale di 3-1), nella partita giocatasi sabato scorso.

Oggi pomeriggio, mercoledì 7 settembre 2022, l’Italia giocherà contro la Francia nella partita valevole per i quarti di finale.

La partita, che si giocherà all’Arena Stožice di Lubiana, andrà in onda in diretta e in chiaro su Rai 2, a partire dalle ore 17:20. Italia-Francia sarà visibile anche in streaming, su RaiPlay.

La diretta sarà a cura di Rai Sport, con la telecronaca che sarà affidata a Maurizio Colantoni, con il commento tecnico di Andrea Lucchetta.

Per quanto riguarda gli ascolti, Italia-Cuba su Rai 2 è stata vista da 1.234.000 telespettatori, pari ad uno share dell’8,54%.

Il match sarà disponibile anche su Sky dove andranno in onda anche gli altri tre incontri dei quarti di finale (l’altra partita in onda oggi è Slovenia-Ucraina mentre gli altri due match, Argentina-Brasile e Polonia-Stati Uniti, andranno in onda domani), più tutte le partite del mondiale fino alla finale (le semifinali si giocheranno il 10 settembre, mentre la finale e la “finalina” per il 3° posto si giocheranno l’11 settembre).

Le telecronache degli incontri sono affidate a Stefano Locatelli e Roberto Prini, con il commento tecnico di Andrea Zorzi e Cristian Savani.

Per quanto riguarda Sky, Italia-Francia andrà in onda alle ore 17:30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

L’Italia allenata da Fefè De Giorgi arriva ai quarti di finale, dopo quattro vittorie consecutive, contro Canada, Turchia e Cina nella fase a gironi e la precitata vittoria contro il Cuba agli ottavi.

Il match contro la nazionale transalpina sarà una sorta di derby perché la Francia è allenata da una leggenda italiana della pallavolo ovvero Andrea Giani.