Questa sera, sabato 3 settembre 2022, la nazionale azzurra di pallavolo giocherà gli ottavi di finale del Mondiale 2022, l’FIVB Men’s World Championship che si sta tenendo a Gliwice e Katowice, in Polonia, e a Lubiana, in Slovenia, contro la nazionale del Cuba.

La partita, che si giocherà alla Stozice Arena di Lubiana, andrà in onda in diretta e in chiaro su Rai 2, a partire dalle ore 21:15.

Il match sarà disponibile anche su Sky dove andranno in onda tutti gli 8 match degli ottavi di finale (che si giocheranno fino al prossimo 6 settembre) e tutte le partite fino alla finale del prossimo 11 settembre. Le telecronache degli incontri sono affidate a Stefano Locatelli, Michele Gallerani e Giovanni Cristiano, con il commento tecnico di Andrea Zorzi e Alberto Cisolla.

Italia-Cuba, su Sky, andrà in onda sempre alle ore 21:15 su Sky Sport Action e in streaming su NOW.

L’Italia allenata da Fefè De Giorgi arriva agli ottavi di finale da imbattuta, essendosi piazzata in vetta al Girone E, dopo aver vinto i tre match della fase a gironi, rispettivamente contro Canada, Turchia e Cina (tutte e tre le partite, con il risultato finale di 3-0).

La nazionale che vincerà questo match andrà ai quarti di finale, che si giocheranno a partire dal prossimo 7 settembre, dove incontrerà la vincente dell’ottavo di finale tra Francia e Giappone. Per quanto concerne la fase ad eliminazione diretta, dopo i quarti, arriveranno le semifinali, che si giocheranno il prossimo 10 settembre, la finale per il 3° posto, che si giocherà l’11 settembre alle ore 18, e la finale che si giocherà sempre l’11 di questo mese, alle ore 21.

Tornando alla Rai, dal punto di vista degli ascolti, la partita contro il Canada ha fatto registrare il 7,5% di share, la vittoria contro la Turchia, invece, ha ottenuto il 7.8% di share mentre l’ultimo match giocato e vinto contro la Cina ha ottenuto su Rai 3 il 5.3%. Prima del match contro la Cina, però, gli azzurri erano già qualificati.