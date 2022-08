Con gli ottavi conquistati già lunedì sera, la Nazionale azzurra di pallavolo si appresta a scendere in campo questa sera, nella terza gara dei Mondiali in corso tra Lubiana, in Slovenia, e Gliwice e Katowice, in Polonia. È in programma, infatti, Italia-Cina, a partire dalle ore 21.15, con diretta tv in chiaro su Rai2 con il commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta e, per gli abbonati, su Sky, sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport Uno, con telecronaca di Stefano Locatelli e seconda voce di Andrea Zorzi.

La squadra azzurra allenata da “Fefè” De Giorgi ha brillato nelle prime due uscite ai Mondiali: al debutto nel girone E ha battuto 3-0 il Canada, mentre lunedì ha superato con lo stesso punteggio (25-18, 25-20, 25-22) la Turchia, l’avversaria più temibile, almeno sulla carta, ottenendo il pass matematico agli ottavi di finale, che si giocheranno dal 3 al 6 settembre in due orari, alle 18 e alle 21.

Italia-Cina sarà visibile anche in live streaming su RaiPlay e, per gli abbonati, su Now. La compagine asiatica è ferma a zero punti in classifica, essendo uscita sconfitta da entrambe le partite disputate finora.

Dal punto di vista degli ascolti tv sulla Rai, se la sfida contro il Canada aveva fatto registrare il 7,5% di share, la vittoria contro la Turchia ha fatto salire leggermente il dato, con il 7.85%. Numeri destinati a crescere ancora nei prossimi giorni, considerando l’appeal delle fase a eliminazione diretta.

Dopo gli ottavi sarà la volta dei quarti, fissati per il 7 e l’8 settembre (due match al giorno, alle 17:30 e alle 21), quindi delle due semifinali in programma il 10 settembre alle 18 e alle 21. La finale andrà in scena domenica 11 settembre alle ore 21.00, preceduta dalla finalina per il terzo e il quarto posto, in programma alle ore 18.00.