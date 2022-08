Gli ascolti tv dell’ultimo lunedì di agosto, che però è anche il primo lunedì che segna l’inizio, sia pur blando, della stagione autunnale con la partenza di alcuni programmi a striscia, soprattutto informativi, con diversi debutti interessanti. Intanto nell’access prime time di Rai 3 debutta Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre (qui la recensione) in un lunedì che vede anche il ritorno in prima serata di Quarta Repubblica con Nicola Porro e l’inizio della nuova stagione di Presa Diretta, con le inchieste di Riccardo Iacona. Sempre sul fronte politico e informativo resta in onda il doppio approfondimento estivo di La7, con lo speciale TgLa7 – La corsa al voto che ha visto protagonista in questo lungo agosto Paolo Celata.

Non si scompone ancora, invece, Canale 5 che termina il lunedì delle repliche per darsi a un film commedia in prima serata, mentre Rai 2 ritrova lo sport con i Mondiali di Pallavolo in prima serata. Per cambiare fascia, ricordiamo il ritorno di Un posto al sole nell’access di Rai 3 (adesso al via alle 20.50 circa per fare spazio a Damilano) e anche la prima puntata della nuova stagione di Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, firmato da Stand By Me e incentrato sulle storie di speranza, di dolore, di lotta dei piccoli ricoverati nella struttura romana.

Ma attendiamo i dati Auditel di ieri per capire come sono andati gli ascolti tv di lunedì 29 agosto 2022.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 il film Uno di famiglia ha ottenuto un netto di 1.571.000 telespettatori, share 10,80%, mentre su Rai 1 il film tv Quiz (qui il commento del nostro Paolo Sutera) ha registrato un netto di 1.520.000 telespettatori, per uno share del 11,11%; terza piazza per Rai 2 con il match Italia – Turchia per i Mondiali di Pallavolo che ottiene 1.291.000 telespettatori, share 7,85%. Su Italia 1 la serie Chicago P.D. ha registrato un netto di 1.139.000 telespettatori, share 7,09%. Riparte su Rai 3 Presa diretta (recensione) che registra nella presentazione 1.042.000 telespettatori, share 6,02% e nel programma 1.010.000, 6,64%. Su Rete 4 la prima puntata di Quarta Repubblica (recensione) è stata vista da 978.000 telespettatori, share 8,40%, mentre su La7 Speciale TgLa7 – La corsa al voto ha ottenuto 473.000 telespettatori, share 3,17%. Su Nove il film Mr. & Mrs. Smith ottiene 441.000 telespettatori, share 3,1%. Su Tv8 Gomorra – La serie è stata vista da 398.000 telespettatori, share 2,7%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Techetechetè su Rai 1 ha registrato 3.440.000 telespettatori, share 19,43%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.635.000 telespettatori, share 14,94%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 831.000, 5,37% e a seguire La gioia della musica 669.000, 4%, la prima puntata de Il cavallo e la torre (recensione) a 1.323.000, 7,67%, quindi Un posto al sole che torna dopo la pausa estiva e registra 1.357.000, 7,62%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 1.096.000 telespettatori, share 6,25% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 935.000 telespettatori, share 5,43% e nella seconda 1.100.000, 6,15%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.019.000 telespettatori, share 5,74%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 534.000 telespettatori, share 3,1% e su Nove Deal With It ha registrato 238.000 telespettatori, share 1,4%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.260.000 telespettatori, share 23,06% e nel game un netto di 3.569.000, 27,77%, mentre su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.288.000 telespettatori, share 13,95% e nel game un netto di 2.226.000, 18,05%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 679.000, 4,47%, mentre su Italia 1 NCIS ha ottenuto 538.000 telespettatori, share 3,71%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %, mentre su La7 Padre Brown si ferma a 87.000, 1,02% e 118.000, 1,01%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 590.000 telespettatori, share 15,01%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 589.000, 15,21%; a seguire Linea Verde Estate 587.000, 13,78% e Camper 1.075.000, 13,04%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 443.000 telespettatori, share 6,47%, mentre su Rai 3 Agorà estate ha ottenuto 240.000, 5,71% e nel segmento Extra 246.000, 6,50%, mentre Elisir – A gentile richiesta 174.000, 4,40%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 524.000, 5,50% e Passato e Presente 433.000, 3,62%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 870.000 telespettatori, share 21,15% e 711.000, 18,67%, con Forum a 1205.000, 18,24%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 206.000 telespettatori, share 3,47% e su Rete 4 RIS: Delitti Imperfetti ha dato la linea al Tg4 con 112.000 telespettatori, share 2,47% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 109.000, 1,18% e La signora in giallo 354.000, 3,04%. La7 ha ottenuto con Omnibus 149.000 telespettatori, share 3,80%, nel segmento News 121.000, 4,15% e nel Dibattito 134.000, 3,15%; quindi Coffee Break Estate 157.000, 4,10% e L’aria che tira – Estate 269.000, 5,57% e L’aria che tira Oggi – Estate 359.000, 3,85%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo 11 registra 1.264.000, 11,87% e 1.319.000, 15,04%, Sei sorelle raccoglie 903.000, 12,22% e a seguire Estate in diretta 1.398.000, 18,18%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 292.000 telespettatori, share 2,75%. Su Rai 3 In cammino ha ottenuto 361.000, 4,18%, Geo Magazine 694.000, 8,99%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2457.000 telespettatori, share 20,71%, Una vita 2086.000, 19,24% mentre Terra amara 2.051.000, 21,56% e Un altro domani 1.389.000, 17,96%. Dopo le soap il film tv Rosamunde Pilcher: Al settimo cielo un netto di 884.000, 11,84%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 508.000 telespettatori, 4,42%, mentre The Mentalist 281.000, 3,74%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 686.000 telespettatori, 6,69% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 327.000, 4,25% e il film Delitto sul lago un netto di 269.000, 3,50%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 224.000 telespettatori, share 2,56% e The Royals 140.000, 1,95%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Cose Nostre ha registrato 298.000 telespettatori, share 6,10%. Su Rai 2 Calcio Totale Estate ha registrato 394.000 telespettatori, share 3,80%, mentre su Rai 3 la prima puntata di Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha registrato 412.000, 4,27% e Tg3 LineaNotte 287.000, 5,12%. Su Canale 5 il film Ci vuole un gran fisico 258.000, 6,99%. Su Italia 1 The Cleaning Lady ha registrato 556.000 telespettatori, share 5,19% e Pressing Lunedì nella presentazione 376.000, 4,97% e 256.000, 6,13%. Su Rete 4 il film Per chi suona la campana ha registrato un netto di 100.000, 3,41%. Su La7 il film Apocalipse Now Redux ha ottenuto un netto di 97.000 telespettatori, share 1,99%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.904.000, 24,25%; ore 20:00 4.135.000, 25,96%.

2.904.000, 24,25%; 4.135.000, 25,96%. Tg2 ore 13:00 1.604.000, 14,19%; ore 20:30 1.332.000, 7,68%.

1.604.000, 14,19%; 1.332.000, 7,68%. Tg3 ore 14:30 1.444.000, 13,63%; ore 19:00 1.491.000, 13,05%.

1.444.000, 13,63%; 1.491.000, 13,05%. Tg5 ore 13:00 2.623.000, 22,87%; ore 20:00 3.318.000, 20,46%.

2.623.000, 22,87%; 3.318.000, 20,46%. Studio Aperto ore 12:25 1256.000, 13,49%; ore 18:30 570.000, 6,52%.

1256.000, 13,49%; 570.000, 6,52%. Tg4 ore 12.00 194.000, 2,90%; ore 18:55 547.000, 4,58%.

194.000, 2,90%; 547.000, 4,58%. Tg La7 ore 13:30 448.000, 3,75%; ore 20:00 797.000, 4,91%.

