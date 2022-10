Si prospettano giornate di fuoco per l’Italvolley femminile ai Mondiali di Pallavolo: oggi la Nazionale sarà di scena alle 17.15 contro l’Argentina, mentre domani alle 13.30 le ragazze affronteranno la Cina.

Mercoledì l’Italia si è conquistata la testa della classifica del girone E con 19 punti sconfiggendo il Giappone, ma il giorno prima ha dovuto soccombere sotto i colpi del Brasile, con le verdeoro che hanno battuto le azzurre per 3-2. Adesso restano due partite prima della fase a eliminazione diretta. Per quanto concerne le ragazze in campo, il ct Mazzanti potrebbe far rifiatare diverse giocatrici, a causa della sfida contro la Cina prevista il giorno dopo.

Queste le probabili formazioni:

Italia: 1 Lubian, 3 Gennari, 4 Bonifacio, 5 Malinov, 6 De Gennaro (L), 7 Fersino (L), 8 Orro, 9 C. Bosetti, 10 Chirichella, 11 Danesi, 14 Pietrini, 15 Nwakalor, 17 Sylla (cap.), 18 Egonu. All. Mazzanti

Argentina: 2 Germanier, 3 Nizetich, 4 Bulaich, 5 Salinas, 6 Verdier, 7 Mercado, 9 Cugno, 10 Sosa, 12 Rizzo (L) (cap.), 13 Farriol, 14 Mayer, 17 Herrera Rodriguez, 19 Graff, 20 Pelozo (L). All. Ferraro

Italia – Argentina sarà trasmessa alle 17.15 su Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena ( canale 204), ma anche in livestreaming sulle piattaforme Raiplay, SkyGo, NOW TV. Il match sarà infine fruibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv. Fino a domenica 9 ottobre, Sky seguirà ogni giorno due partite live, compresi tutti gli incontri dell’Italia allenata dal commissario tecnico Davide Mazzanti.

In questa seconda fase del mondiale, l’Italia è inclusa nel Girone E, insieme a Cina, Belgio, Giappone, Brasile, Paesi Bassi, Porto Rico e Argentina.

Il Girone F, invece, comprende Serbia, Stati Uniti, Turchia, Thailandia, Repubblica Dominicana, Polonia, Canada e Germania.

Tutte le nazionali impegnate in questa seconda fase dei Mondiali di pallavolo non partono da zero punti. Vengono considerati, infatti, i punti ottenuti nella prima fase.