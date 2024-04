Vladimir Luxuria, durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi, ha comunicato il ritiro della “non famosa” Tonia Romano per motivi di salute.

Isola dei Famosi 2024: Tonia Romano si ritira per problemi di salute

C’è già da registrare un ritiro per quanto riguarda la nuova Isola dei Famosi, in partenza stasera su Canale 5, con la nuova conduzione affidata a Vladimir Luxuria, con la partecipazione di Sonia Bruganelli e Dario Maltese nel ruolo di opinionisti.

La “non famosa” Tonia Romano, infatti, non ha preso parte alla prima puntata per problemi di salute. Dopo aver presentato il gruppo di “non famosi” di questa diciottesima edizione, la conduttrice ha proceduto con la lettura della comunicazione riguardante Tonia Romano:

C’è una comunicazione da darvi. Oltre a questi quattro naufraghi che avete visto, ce ne sarebbe dovuta essere un’altra, Tonia, che però ha avuto un problema di salute e dunque non potrà essere con noi. La salutiamo e le auguriamo di rimettersi presto.

Non è stato messo in chiaro se Tonia Romano, 36enne influencer proveniente da Avellino, avrà la possibilità di entrare in gioco una volta risolti i problemi di salute o se il suo è da considerarsi già un ritiro definitivo.

Isola dei Famosi 2024: i “non famosi”

I concorrenti non vip di questa diciottesima edizione dell’Isola sono l’avvocatessa Alvina Verecondi Scortecci, la modella Khady Gueye, il pescivendolo Peppe Di Napoli e il modello Pietro Fanelli.

I “non famosi” sono entrati in gioco 48 ore fa, diventando a tutti gli effetti concorrenti ufficiali di quest’edizione prima della prima puntata. Il loro primo compito è stato quello di trovare Playa Espinada, utilizzando una mappa. I “non famosi” avevano due ore di tempo per portare a termine il compito e hanno superato la prova.

I concorrenti famosi, presentati nel corso di questa prima puntata, nel frattempo, non sono a conoscenza dell’esistenza di questo gruppo di concorrenti “non famosi” che, nella prima puntata, grazie alla precitata prova superata, avranno la possibilità di mandare direttamente in nomination uno dei famosi e non potranno essere nominati.