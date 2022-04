Isola dei Famosi 2022: l’approdo dei Tavassi è uno show (VIDEO)

Dopo ben 4 puntate dell’Isola dei Famosi, anche per Guendalina ed Edoardo Tavassi è ora di iniziare l’avventura. Il lancio dall’elicottero fa da cerimonia d’apertura mentre l’incontro con il resto del gruppo dei naufraghi di Playa Accoppiada la completa. Ilary Blasi ha accolto le due new entries della quale si parlava da qualche giorno sul web con una sola domanda: che fine avessero fatto.

Caratteri frizzanti, per nulla scoraggiati dal doversi inserire a gioco già iniziato, Guendalina ed Edoardo si sono subito mostrati simpatici nei confronti degli altri concorrenti. Non hanno nascosto qualche timore su chi potrebbe metterli in ombra: “abbiamo un po’ paura di Floriana Secondi” dicono (Floriana è a Playa Sgamada come concorrente solitaria). Per Guendalina si tratta della terza partecipazione ad un reality show, la seconda all’Isola dei Famosi dopo la prima volta, nel 2012.

Non appena messo piede in Palapa è già tempo di confessioni. Edoardo ha un obiettivo: trovare moglie. “Ha già messo gli occhi addosso a Estefania” rivela ridendo sua sorella “sì ma me l’hanno già sottratta” risponde lui riferendosi a Roger Balduino con il quale la modella ha instaurato un feeling particolare. “I romani mi fanno impazzire” dice la ragazza accendendo la speranza di Edoardo.

Ma l’approdo dei Tavassi, come scritto nel titolo, è un vero show. Non appena i due vengono chiamati in zona nomination parte il carillon dei saluti a casa, Guendalina urla non appena viene sapere che il suo fidanzato Federico Perna è in studio. A fianco di Guendalina, Edoardo ride e prende in giro bonariamente sua sorella mentre e in studio si scatenano le risate di Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria (questi ultimi hanno conosciuto Guendalina proprio nella prima edizione in cui è stata concorrente).

Per Guendalina ed Edoardo solo per questa puntata è in atto l’immunità poiché sono appena entrati, ma dalla prossima settimana si fa sul serio.