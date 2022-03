Per Jeremias Rodriguez l’esperienza all’Isola dei Famosi costa una lontananza che pesa, quella dalla sua fidanzata Deborah. Il naufrago che ha già partecipato all’edizione 2019 del programma spesso ha citato la sua ragazza nella speranza di poterla riabbracciare al più presto. Nel quarto appuntamento in onda il 31 marzo 2022, Jeremias ha raccontato cosa vuol dire per lui essere innamorato:

Sono tanti giorni che non vedo la mia fidanzata e mi pesa sempre di più. Ho conosciuto lei in un periodo un po’ particolare per tutti, alla fine del primo lockdown. Non stavo passando un bel periodo, ho fatto una vita della quale non vado fiero. Non volevo vedere nessuno, ero molto triste e dopo tanti anni uno ha bisogno di vedere la luce.

Deborah è in studio, guarda le immagini del confessionale del suo uomo e si commuove:

Lei mi ha fatto capire una cosa – continua Jeremias – io non ho dovuto modificarmi per piacergli e questa cosa mi ha salvato la vita e mi ha fatto vedere le cose belle che c’erano in me. Questo è il motivo per il quale lei mi manca tanto, non ci siamo mai più separati e credo che lei sarà la donna della mia vita. Con lei costruirò una famiglia, sarà lei la mamma dei miei figli.

Jeremias aggiunge che l’amore per la sua Deborah è scattato da un colpo di fulmine:

Mi è rimasta solo una polaroid di lei, ho detto al mio amico Luca che avrei voluto conoscerla assolutamente così mi sono messo alla ricerca di Deborah. Sono tornato nel bar dove ci siamo incontrati ed ho chiesto di lei, un ragazzo mi ha dato il suo instagram e a quel punto le ho scritto “Riconosci almeno il fatto che ho fatto di tutto per cercarti”.

Jeremias e Deborah si sono parlati, i due scoppiano a piangere appena si dicono “Ciao” e Jeremias lo sottolinea con ironia fra le lacrime: “Che figura di me**a“. La sua fidanzata dice: “Mi manchi tantissimo. Ti seguo sempre, sei bellissimo e sono stra orgogliosa di te e del percorso che stai facendo”

Il naufrago la tranquillizza e mette le mani avanti: “Non ti arrabbiare se mi vedi a fianco delle altre ragazze” e lei le risponde: “Mi fido assolutamente“.