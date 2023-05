Signora mia, a L’Isola dei famosi non ci sono più i naufraghi di una volta!

Solo questione di sfortuna o i concorrenti di oggi sono meno resilienti e più choosy (cit.) rispetto a quelli stoici e imperturbabili del passato? Nella primissima edizione dell’Isola – anno 2003, allora in onda su Rai2 con la conduzione di Simona Ventura e ascolti stellari – dj Ringo fu l’unico a non riuscire a completare il gioco, essendo costretto a ritirarsi a causa di un problema di salute (poco prima della partenza si era operato per calcoli alla cistifellea). Nella stagione successiva il cast si allargò, ma il numero di ritirati no. Il solo a mollare fu il compianto Paolo Calissano.

Con il passare delle edizioni la situazione ritiri è drasticamente degenerata, tra infortuni, fughe polemiche (Al Bano se ne andò quando scoprì in diretta che la ormai ex moglie Loredana Lecciso aveva deciso di lasciarlo e di portare via i due figli dalla loro casa di Cellino) ed espulsioni (Massimo Ceccherini scivolò su una bestemmia, come Silvano Michetti de I cugini di campagna, pochi secondi dopo lo sbarco).

Nell’Isola dei famosi attualmente in onda su Canale 5 il bilancio di chi ha abbandonato il reality anzitempo è clamoroso già dopo le prime cinque puntate. Hanno salutato l’Honduras, infatti, Claudia Motta, Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini, Marco Predolin e, ieri sera, pure Fiore Argento. Numeri in linea comunque con l’edizione 2022, che si concluse con addirittura dieci ritirati.

La ‘nuova’ generazione di concorrenti dei reality è più insofferente? Forse, di sicuro a pesare sulla tendenza fin qui descritta c’è lo sbrodolamento del format, che non dura più soltanto 57 giorni, come al debutto, ma si spinge ben oltre, rendendo ancora più dura la prova di resistenza dei naufraghi. L’anno scorso – record – la finale arrivò soltanto dopo 99 giorni di stenti, fame e lotta per la sopravvivenza. Signora mia, ridateci la tv di vent’anni fa!