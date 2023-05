“Mi ritiro“, “No, non mi ritiro, va bene, provo una settimana“, “No, me vado“. Questo il ‘balletto’ (a essere sinceri poco convinto) da parte di Fiore Argento, uno dei protagonisti più interessanti di questa Isola dei Famosi 2023. La concorrente, nei giorni scorsi, si è fatta male ad un piede e, dopo la visita del medico, è rientrata in gioco. Ha provato ad usare delle stampelle ma, alla fine, era improponibile, con la presenza della sabbia sulla spiaggia. E, col passare dei giorni, per lei, il rimanere in gioco è diventato sempre più complicato. Proprio per questi motivi, durante la diretta, in collegamento con l’Italia, ha provato ad annunciare la sua decisione di abbandonare il programma. Ma proprio in quel momento, ecco arrivare la telefonata in diretta della sorella Asia, con lo scopo di convincerla a non lasciare il reality show.

“Devi resistere, non è per la fame o per un mignolo del piede che te ne devi andare e rinunciare i tuoi sogni. Non puoi abbandonare!”. Lei ha provato a replicare “Non riesco nemmeno a fare il bagno…” ma la sorella ha continuato, tentando di darle forza: “L’hai scelto tu questo sogno, non si molla!”. Le hanno lasciato ancora del tempo prima di prendere una decisione e, una volta tornata sulla spiaggia, accanto ad Alvin, Fiore Argento ha provato nuovamente a spiegare di voler lasciare il gioco. A quel punto, Enrico Papi -supportato da Vladimir Luxuria e dal pubblico- ha dato il via ad un tifo e supporto a 360 gradi per non farle prendere quella decisione più volte paventata.

“Ringrazio tutti, non mi sono mai sentita così bene…” ammette. “Non riesco a camminare, non posso fare il bagno…” Ma dallo studio hanno continuato a insistere… “Un’altra settimana, non mollare”. Resti o no? “Io direi di no… Non so se provare un’altra settimana”. Papi ha insistito “Dai dai! Tanto il mignolo ti fa male anche a casa”. Alvin le ha parlato di “golden ticket”, di un’occasione unica che capita solo una volta nella vita. E così, convinta come il sottoscritto prima di fare una corsa di qualche chilometro, ha bisbigliato un tremante “Provo a stare un’altra settimana“.

Ma poi, resasi conto di non farcela -perché da casa è molto più semplice urlare “Non mollare!”- Fiore Argento, durante le nomination, ha ribadito di non voler continuare il gioco. E, finalmente, all’una di notte, ha preso la decisione ufficiale, ritirandosi dal reality show.

Un peccato per il programma perché, come già sottolineato, Fiore Argento era tra i personaggi più interessanti e pieni di sfumature di questa edizione, ma con un piede “quasi ko” e la difficoltà anche nel fare un semplice bagno, il suo percorso all’Isola dei Famosi sarebbe diventato davvero una sfida esagerata.