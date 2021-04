L’isola dei famosi: ecco quando entrano i nuovi naufraghi

Dopo tutti i problemi di salute che hanno costellato queste prime settimane de L’isola dei famosi, ultimo dei quali il problema agli occhi di Brando Giorgi, operato le scorse ore con esito per fortuna positivo, come da lui detto sui suoi social, sono in arrivo forze nuove nel cast del programma prodotto dalla Banijay. Il reality show in salsa adventure in onda su Canale 5 il lunedì e il giovedì sera dunque avrà nuove forze in arrivo. Sono circolate supposizioni sulla tempistica di questi nuovi ingressi, siamo in grado di far chiarezza su questo, vediamo dunque esattamente quando entreranno in gara i nuovi concorrenti.

Il programma condotto da Ilary Blasi e con la partecipazione nella veste di opinionisti di Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi vedrà dunque l’approdo di cinque nuovi concorrenti nelle prossime puntate, quattro per altro già annunciati nelle scorse settimane da queste colonne. I nomi sono appunto già noti e sono quelli di Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò, Ludovico Vacchelli ed Emanuela Tittocchia.

Questi quattro nuovi naufraghi faranno il loro trionfale ingresso nell’Isola dei famosi con il tradizionale tuffo in mare dall’elicottero nella puntata prossima ventura di giovedì 22 aprile 2021. L’altro nuovo concorrente in arrivo dalla penultima edizione del Grande fratello vip Ignazio Moser farà il suo ingresso nel cast nella puntata di lunedì 26 aprile in prima serata su Canale 5.

Forze fresche e nuove dunque in arrivo all’Isola dei famosi nell’eterogeneo gruppo di naufraghi impegnati a conquistarsi lo scettro di campione dell’Isola dei famosi 2021, ma per questo la strada è ancora lunga e tortuosa. Intanto l’appuntamento con l’ingresso dei primi quattro nuovi naufraghi, Ferrara, Cannavò, Vacchelli e Tittocchia è per la puntata di giovedì sera, in prime time su Canale 5.

Le fans invece di Ignazio Moser dovranno attendere solamente qualche giorno in più, infatti l’ingresso del figlio del grande campione di ciclismo Francesco Moser, nonché fidanzato di Cecilia Rodriguez, avverrà nella puntata di lunedì 26 aprile, in onda come di consueto subito dopo Striscia la notizia.