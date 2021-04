L’Isola dei famosi 2021, quattro nuovi naufraghi in arrivo, vediamo chi sono

Prosegue il cammino di questa nuova edizione dell’ Isola di famosi in onda ogni lunedì e ogni giovedì (tranne stasera per i motivi che sappiamo) in prima serata su Canale 5. Ilary Blasi intrattiene il pubblico della maggiore emittente commerciale italiana con due appuntamenti settimanali di successo con ascolti che vanno oltre il 15% di share in prima serata, con una media totale che si avvicina e anche tocca il 20%. Dopo l’ingresso nei giorni scorsi dell’ex campionessa di sci Isolde Kostner e della modella Beatrice Marchetti anticipati da queste colonne. sono in arrivo altri quattro personaggi pronti a tuffarsi nel mare dell’Honduras per “naufragare” nella più celebre isola della nostra televisione.

Siamo qui ad anticipare i loro nomi partendo da Manuela Ferrara, ex meteorina del TG4, modella e showgirl. Ha preso parte anche a un calendario per la rivista “For Men”. Per quel che riguarda la vita privata si dice, ma qui siamo nel campo del più ampio gossip, che la ragazza è stata uno dei presunti flirt di Cristiano Ronaldo prima che il campione e attaccante della Juventus si fidanzasse con Georgina Rodriguez. La signora in questione ha avuto anche una relazione con Gonzalo Higuain.

Secondo nome di questo quartetto è quello di Rosaria Cannavò. Come molti ricorderanno la Cannavò ha partecipato a vari programmi televisivi come valletta o ballerina. Tra il 2000 e il 2007 infatti, la Cannavò ha lavorato in programmi come Sarabanda e nel reality Un, due, tre, stalla. Fra i ruoli più celebri ricordiamo quello come paperetta nella trasmissione di varietà di Antonio Ricci Paperissima e poi quello di meteorina a Skymeteo 24.Rosaria poi ha anche posato per alcune fotografie utilizzate per alcuni calendari particolarmente attraenti.

Passiamo ora al terzo nome che è quello dell’attore e modello Ludovico Vacchelli, quindi chiudiamo questo quartetto di nuovi naufraghi con il nome di Emanuela Tittocchia, attrice e conduttrice, la ricordiamo per tanti anni fra i protagonisti della celebre soap opera di Canale 5 Cento vetrine.