A Pomeriggio Cinque di oggi, 26 aprile 2022 la seconda parte dell’appuntamento viene dedicata alla puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri. Nel parterre degli ospiti seduti al tavolo di Barbara d’Urso c’è Federico Perna il fidanzato di Guendalina Tavassi. I due stanno insieme da meno di un anno, ma si amano intensamente. A confermarlo sono le reazioni della naufraga (bis) del reality show, non appena sente la voce del suo ragazzo immediatamente si accende in un loop di “amore” “amore mio” puntualmente presi in giro da suo fratello Edoardo.

Durante l’Isola di ieri sera, Federico ha preso parola per scambiare due parole con la sua fidanzata senza mandarle a dire contro chi non vede di buon occhio la presenza di Guendalina in gioco:

Hai tutti contro perché sei la più forte e la più temuta. Laura (Maddaloni, ndr) è falsa nei tuoi confronti – dice con aria nervosa – ho ascoltato dei filmati e non mi è piaciuta.

Laura chiede all’uomo il perché – a suo parere – lei sarebbe falsa, la risposta è servita: “È quello che ho visto dalle clip, chiaramente difendo la mia fidanzata”. La Maddaloni nei giorni prima della diretta ha affermato: “Lei anche se ha torto contro dieci persone, deve avere ragione. In questi casi bisogna chiudere il discorso e voltarle le spalle, come ha consigliato anche il fratello”.

Nello studio di Pomeriggio Cinque Federico ha rincarato la dose dopo essersi rivisto il battibecco di poche ore fa: “Io ho visto tutte le clip, seguo tantissimo l’Isola, Laura va da un gruppo e parla in un modo, va davanti a Guendalina e fa tanto l’amica…“. Il video integrale a questo link.

Insomma, con le unghie e con i denti l’uomo protegge la sua donna ed è con lei che all’orizzonte si vedono dei progetti. Da un’intervista rilasciata recentemente a Fanpage, Federico Perna ha svelato quale potrebbe essere il futuro con Guendalina: