A tre giorni dalla finale dell’Isola dei Famosi 2023, con la semifinale di questa sera si scopriranno tutti i naufraghi che conquisteranno un posto per la finale. La prima finalista di questa diciassettesima edizione di L’Isola dei Famosi è Pamela Camassa. Si è conquistata il primo posto per la finale nella puntata di lunedì 5 giugno dopo aver vinto la prova della “secadora honduregna”.

Finalisti L’Isola dei Famosi 2023

Il secondo naufrago ad essersi conquistato un pass per la finale di lunedì prossimo, primo all’interno della semifinale di questa sera, è Luca Vetrone. Il naufrago arrivato all’Isola come “nip”, come ha prontamente ricordato Vladimir Luxuria, ha ottenuto un posto per contendersi la vittoria dopo aver avuto la meglio sui competitor nella prova in cui doveva spingere con la testa un pallone da calcio strisciando sulla sabbia.