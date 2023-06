Stasera, venerdì 16 giugno 2023, in prima serata su Canale 5, andrà in onda l’attesissima semifinale de “L’Isola dei Famosi 2023”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi.

L’ISOLA DEI FAMOSI 2023: LE ANTICIPAZIONI DELLA SEMIFINALE DEL 16 GIUGNO

I naufraghi dovranno, infatti, affrontare prove e prendere difficili scelte. Tre di loro verranno eliminati a un passo dalla finale, rinunciando così al sogno della vittoria.

La prima finalista, Pamela Camassa, verrà messa di fronte a una decisione importante che potrà cambiare il suo destino sull’Isola.

Marco Mazzoli sarà il protagonista di una divertente sorpresa, organizzata con la complicità di Paolo Noise dallo studio e Fabio Alisei dalle spiagge dell’Honduras.

Chi tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato sarà il primo eliminato? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin.

La finale de “L’Isola dei Famosi” andrà in onda lunedì 19 giugno.

La regia è affidata a Roberto Cenci.

L’isola dei famosi è (anche) su Mediaset Infinity, con tutte le puntate, le clip esclusive e la possibilità di televotare. Inoltre, ogni lunedì dalle 20 alle 22, su Mediaset Infinity c’è lo show esclusivo “Isola Party”.

L’ISOLA DEI FAMOSI 2023, CAST E CONCORRENTI: CHI SONO I SEMIFINALISTI?

I naufraghi, ad oggi, sono: Nathaly Caldonazzo, showgirl, Pamela Camassa, showgirl, Helena Prestes, modella, e Cristina Scuccia, cantante precedentemente nota come Suor Cristina, Andrea Lo Cicero, ex rugbista, Marco Mazzoli, conduttore radiofonico, e i Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci), duo musicale, Gian Maria Sainato, influencer, Luca Vitrone, modello.

L’ISOLA DEI FAMOSI 2023, SEMIFINALE 16 GIUGNO: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Sarà possibile seguire la quarta puntata de l’Isola dei Famosi 2023 in diretta dalle ore 21:45 su Canale 5 e, in streaming, sul sito di Mediaset Infinity. Nelle ore successive, i telespettatori potranno rivedere l’intera puntata ed i video salienti della serata.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.