L’Isola dei Famosi 2023, ottava puntata 5 giugno: Helena e Gian Maria al televoto

Questa sera, lunedì 5 giugno 2023, in prima serata su Canale 5, andrà in onda l’ottavo appuntamento con L’Isola dei Famosi 2023. A commentare la puntata del programma prodotto da Banijay Italia saranno, insieme alla padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, nel ruolo di opinionisti.

L’Isola dei Famosi 2023, ottava puntata 5 giugno: anticipazioni

Per l’ottava puntata di questa diciassettesima edizione dell’Isola dei Famosi è prevista la decretazione del primo finalista. Chi otterrà il primo posto a disposizione per la finale si andrà a giocare la vittoria nell’ultima puntata di lunedì 19 giugno. Nella puntata di questa sera saranno, infatti, una serie di duelli e di prove a stabilire a chi toccherà il primo pass per la finale. Si capirà poi chi fra Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci (componente del duo dei Jalisse) verrà eliminato dal televoto. È prevista inoltre nel corso della serata una seconda eliminazione che verrà decisa tramite un televoto falsh. In questa ottava puntata ci sarà spazio anche per una sorpresa romantica per Helena Prestes, mentre uno dei naufraghi sarà sottoposto a una tentazione simbolo dell’Isola.

L’Isola dei Famosi 2023, ottava puntata 5 giugno: concorrenti

I naufraghi ancora in gara sono Nathaly Caldonazzo (al televoto), Pamela Camassa, Helena Prestes, Cristina Scuccia, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Gian Maria Sainato, Luca Vetrone, Alessandra Drusian e Fabio Ricci (al televoto). Nel corso delle puntate sono stati eliminati Christopher Leoni e Corinne Cléry. Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, Claudia Motta, Fiore Argento, Paolo Noise e Marco Predolin si sono invece ritirati.

L’Isola dei Famosi 2023, ottava puntata 5 giugno: dove seguirla in tv e in streaming

Sarà possibile seguire l’ottava puntata di L’Isola dei Famosi 2023 in diretta dalle ore 21:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Nelle ore successive, i telespettatori potranno rivedere sul sito e sull’applicazione l’intera puntata ed i video salienti della serata. Noi di TvBlog, come al solito, seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.