Isola dei Famosi 2023, Pamela Camassa finalista

L’Isola dei Famosi 2023 ha la sua prima finalista ed è Pamela Camassa. La naufraga è riuscita a conquistarsi ‘sul campo’ il primo posto disponibile per proseguire il percorso in Honduras e ambire alla vittoria finale della diciassettesima edizione del reality show di Canale 5.

Il meccanismo per arrivare alla proclamazione della prima finalista non è stato affatto semplice, anzi. Ben quattro prove hanno coinvolto i naufraghi protagonisti, a cominciare dalla leader ancora in carica che, appunto, è Pamela. La Camassa ha avuto la possibilità di scegliere i contendenti delle varie sfide con l’opzione di potersi autocandidare.

Isola dei Famosi, verso la finale: i duelli decidono la prima finalista

Nella prima sfida Helena ha potuto sfidare la sua nemica Pamela – come leader – si auto candida mettendosi in gioco. Le due si sfidano nella prova di apnea nelle vasche. La vincitrice tra le due è stata Pamela. Di diritto, ha avuto il pass per partecipare alla prova finale per diventare la prima finalista.

Il secondo duello ha visto sfidarsi Alessandra Drusian e Cristina Scuccia, anche in questo caso una delle due naufraghe si sarebbe candidata come papabile finalista qualora avesse vinto. Per questa prova di resistenza Alessandra e Cristina dovevano recuperare quattro bandiere attraversando un percorso in mare. Alessandra, presa improvvisamente da una crisi di panico per la paura dell’acqua alta, si è fermata senza completare la prova, vinta quindi da Cristina.

La terza prova, la più dura da portare a termine, è stata quella dell’orologio honduregno. Per equità si sono sfidati gli uomini. Andrea Lo Cicero e Fabio Ricci hanno sfidato Luca e Marco Mazzoli. Dopo la prima manche in cui Andrea e Fabio hanno avuto la meglio, la seconda è stata quella della rivincita di Luca e Marco. La terza, decisiva, a sorpresa ha visto nuovamente vincere Luca e Marco che quindi sono stati gli ultimi due naufraghi a giocarsi il posto per la finale.

Il duello finale: Pamela Camassa vs Cristina Scuccia nella secadora honduregna

La prova finale, chiamata “secadora honduregna”, Pamela, Cristina, Luca e Marco hanno resistito con tutte le loro forze aggrappati ad un tronco. il naufrago più resistente, sarebbe diventato il primo finalista. Dopo che Luca e Marco hanno abbandonato uno via l’altro dopo le fatiche dell’orologio honduregno, Cristina non è riuscita a reggere. Dopo 9 minuti e 10 secondi l’ex suora cede e lascia il passo a Pamela Camassa, che si riconquista anche la collana da leader.