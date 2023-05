Nuovo appuntamento lunedì 29 maggio, in prima serata su Canale 5, con una nuova puntata de “L’Isola dei Famosi 2023”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. Ala conduzione, come sempre, la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi nel ruolo di opinionisti. Papi ha preso il posto di Nicola Savino dopo essere passato a TV8. Alvin, invece, è l’inviato dalla spiagge dell’Honduras, dove racconterà gli ultimi episodi, guiderà i naufraghi nelle prove e svelerà qualche possibile retroscena tra i concorrenti. Noi di TvBlog seguiremo il reality show con il nostro consueto e puntuale liveblogging a partire dalle 21.30 circa.

Isola dei famosi, anticipazioni puntata 29 maggio 2023

Anche in questa puntata sono numerosi gli argomenti al centro di discussione e confronto. Nell’ultimo appuntamento con il reality show si era parlato dell’innamoramento di una persona -che vive in Spagna, a Madrid- da parte di Cristina Scuccia e del suo sentimento sempre più evidente nei suoi confronti.

Nathaly Caldonazzo è stata al centro di una lite e discussione con Andrea Lo Cicero. Primo eliminato ufficiale di questa edizione è Christopher Leoni che sarà ospiti stasera in studio,

A rischio eliminazione questa sera sono Nathaly, Pamela, Luca, Mazzoli e Corinne. Chi sarà eliminato e dovrà andare sulla spiaggia di Sant’Elena?

Isola dei famosi, concorrenti, cast, chi sono

I naufraghi ancora in gara sono Nathaly Caldonazzo, showgirl (sull’isola di Sant’Elena), Pamela Camassa, showgirl, Corinne Clery, attrice, Helena Prestes, modella, e Cristina Scuccia, cantante precedentemente nota come Suor Cristina, Andrea Lo Cicero, ex rugbista Marco Mazzoli e i Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci), duo musicale.

Dove seguire la diretta tv e streaming

Sarà possibile seguire la puntata de l’Isola dei Famosi 2023 in diretta dalle ore 21:45 su Canale 5 e, in streaming, sul sito di Mediaset Infinity. Nelle ore successive, i telespettatori potranno rivedere l’intera puntata ed i video salienti della serata.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging a partire dalle 21.20 circa. Vi aspettiamo!