Cristina Scuccia ha parlato all’Isola dei Famosi di un sentimento che ha scoperto radicarsi sempre più forte dentro di lei per una persona che ha conosciuto pochi mesi prima di partire per il reality show. E, durante la puntata del serale di lunedì 22 maggio, abbiamo ascoltato il suo racconto, nei giorni scorsi, fatto a Helena:

“Ho conosciuto una persona, a Madrid. Di questa persona mi manca tutto, stare insieme, andare a mangiare sushi. L’amore è bello, per quanto lo stia comprimendo, esce fuori. Ci conosciamo da pochissimo questa persona a Madrid, è entrata in punta di piedi nella mia vita e qui sto capendo che è davvero importante. Mamma, scusa se vieni a sapere questa cosa qui! Il mio pensiero era di parlarne con mamma appena esco da qua. Sono felicissima di aver incontrato questa persona che spero sia ancora lì ad aspettarmi”.

In diretta ha confermato tutto:

“L’amore è bello, è una cosa bella. Ci penso spesso a questa persona. Scusa mamma se non te ne ho parlato prima. Non mi sarei mai lasciata andare con la prima persona che passava, così”

“La tua paura è quella di essere giudicata?” chiede Ilary Blasi

“Non voglio che si confonda la mia uscita dal convento con questa cosa qua. E’ successa due anni fa, questa persona la conosco da pochi mesi, mentre ero a Madrid. Per questo non mi va tanto di parlarne, vuoi custodire questa cosa preziosa. So che una mamma certe cose le capisce ma immagino sia una doccia fredda per tutti. Ho sempre detto che ero da sola, ma proprio perché é una storia all’inizio. Non sto facendo niente di male, sto amando, è la cosa più bella del mondo”.

Vladimir Luxuria ricorda Don Gallo, scomparso 10 anni fa:

“Lui diceva sempre “Dove c’è amore c’è Dio”, ti auguro di seguire ogni cosa che vuoi fare. Ti auguro di cuore il successo sentimentale”.

Cristina Scuccia conferma che vive in Spagna:

“Mi manchi” ammette, alle telecamere.