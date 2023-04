L’Isola dei Famosi 2023 (prodotto in collaborazione con Banijay Italia) è il reality show di Canale 5 giunto alla diciassettesima edizione.

Nato e proseguito su Rai 2 per 8 stagioni condotte da Simona Ventura (dal 2003 al 2011) e una da Nicola Savino (2012), dopo tre anni di pausa il programma è passato nelle mani di Canale 5 dalla decima edizione (2015), con la conduzione prima di Alessia Marcuzzi, poi di Ilary Blasi.

L’Isola dei Famosi 2023, puntate

Prima puntata, 17 aprile 2023

Si parte come sempre con lo sbarco dei concorrenti sull’Isola con l’ormai iconico lancio dall’elicottero. Dall’Honduras Alvin coordinerà man mano l’arrivo dei vari naufraghi che inizieranno la loro avventura. Le prime prove saranno utili per i primi vantaggi per la sopravvivenza nell’Isola.

L’Isola dei Famosi 2023, il programma

Al centro del reality, la sopravvivenza sull’Isola con un unico obiettivo: vincere. Solo uno tra i concorrenti conquisterà infatti il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).

Scritto da Celeste Laudisio, Clarita Ialongo, Tommaso Marrazza con Peppi Nocera e Claudio Centimeri, Francesco dall’Olio, Leonardo Gasparotto, Stefano Martinelli, Ennio Meloni, Marina Pagliari e Giorgia Sonnino.

La regia è affidata a Roberto Cenci, in Honduras a Fabrizio Deplano.

L’Isola dei Famosi 2023, inizio e quando va in onda

L’inizio de L’Isola dei Famosi 17 avviene lunedì 17 aprile 2023, a circa due settimane dalla chiusura della settima edizione del Grande Fratello VIP lo scorso 3 aprile 2023 (lo scorso anno L’Isola iniziò il 21 marzo). A differenza dell’anno scorso, per il momento la trasmissione andrà in onda con un unico appuntamento settimanale.

L’Isola dei Famosi 2023, chi conduce

Confermata per la terza edizione consecutiva Ilary Blasi.

L’Isola dei Famosi 2023, cast

Nell’edizione 2023 l’inviato in Honduras è Alvin, che arriva alla sua quinta edizione dell’Isola, mentre gli opinionisti in studio sono Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Nell’edizione 2022 in studio ci sono stati ancora Vladimir Luxuria e il conduttore Nicola Savino, ora passato a Tv8 con il programma 100%Italia.

I 16 naufraghi sulle spiagge di Cayo Cochinos saranno divisi in tre tribù.

“Tribù delle donne”: la stilista Fiore Argento; l’attrice, modella e showgirl Nathaly Caldonazzo ; la modella showgirl Pamela Camassa ; l’attrice cinematografica e teatrale Corinne Clery; Miss Mondo Italia 2021 Claudia Motta; la modella italo brasiliana, cantante e attrice Helena Prestes ; l’ex suora e partecipante a The Voice of Italy 2014 Cristina Scuccia .

"Tribù degli uomini": il modello Christopher Leoni, l'ex rugbista oggi cuoco Andrea Lo Cicero e il conduttore tv Marco Predolin.

"Tribù delle coppie": il conduttore tv Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, i conduttori dello Zoo di 105 (Radio 105) Marco Mazzoli e Paolo Noise e il duo di cantanti dei Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci).

Gran parte dei nomi sopra citati sono stati rilevati in anteprima da TvBlog in un’esclusiva del 31 marzo 2023.

L’Isola dei Famosi 2023, dove vederlo in tv e streaming

Il programma va in onda tutti i lunedì in prima serata su Canale 5 e in live streaming su Mediaset Infinity nella sezione dirette (oppure cliccando qui). Sulla stessa piattaforma le esclusive e le puntate integrali on demand, una volta andate in onda in tv. Inoltre, ogni lunedì dalle 20 alle 22, c’è lo show esclusivo “Isola Party” condotto da Andrea Dianetti e Giorgia Palmas.

Il daytime è in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16:40. Su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre) tutti i giorni dalle 8 a notte fonda.

Social

L’Isola è su Instagram, Facebook e Twitter. L’hashtag ufficiale per commentare è #isola.

Come si vota