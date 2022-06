Non è stata certamente la solita Isola dei Famosi per Mercedesz Henger. Partecipare nuovamente a distanza di 6 anni dalla prima volta ha portato alla naufraga (quarta classificata di questa edizione) un’esperienza totalmente nuova, ricca e con un pizzico di sentimento, quello maturato per Edoardo Tavassi che ora l’aspetta in Italia per poterla abbracciare e, magari, iniziare una vera storia d’amore fuori dalle telecamere.

Tralasciando quello che potrebbe essere il futuro di Mercedesz, oggi la ragazza può ritenersi soddisfatta per un’avventura che non le ha fatto mancare nulla, nemmeno i colpi di scena e il caso di questa stasera è il più lampante.

Sua madre Eva Henger, in collegamento video per una sorpresa, torna a parlare con lei dopo due anni di rapporto interrotto. Ilary Blasi la aggiorna sulle sue condizioni di salute: “Sta bene” (Eva pochi mesi fa ha subìto un brutto incidente dalla quale si sta riprendendo) prima di mostrarle la lettera dettata dalla vivavoce di Eva:

Ciao Memi, ti sto guardando in questi giorni e mi viene in mente quando eri bambina. Non eri molto diversa, eri sempre solare e sorridente ma anche una persona che diceva in faccia le cose. Crescendo abbiamo avuto dei momenti in cui siamo state distanti, questa distanza mi ha fatto molto male e per questo non vedo l’ora di poterti rivedere e ricominciare a vivere insieme la nostra vita e dirti quello che sento nel mio cuore. Anzi, non posso più aspettare…

A quel punto Eva è comparsa in video (QUI la clip):

Ho pensato moltissimo e ti chiedo scusa. Siamo cresciute tutte e due, forse io un po’ più di te. Voglio dirti che non vederci per così tanto tempo mi è dispiaciuto tantissimo, soprattutto per colpa mia. Spero che in qualche modo riusciremo a superare quel momento.

Incredula, Mercedesz ha dovuto chiedere qualche istante di calma per realizzare le scuse di sua madre: “Non ci credo. Mi sta venendo un attacco di panico, altro che piangere. Mia madre non mi ha mai chiesto scusa nella sua vita”

Per Eva e Mercedesz inizia un processo di riavvicinamento che le riporterà ad un abbraccio.