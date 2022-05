Chi la fa, l’aspetti! Esilarante prova di coraggio per Edoardo Tavassi nella ventesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Il naufrago, rimasto senza la compagnia di sua sorella Guendalina che ha abbandonato il gioco lo scorso lunedì, si è messo ancora una volta in gioco (più che comprensibile davanti a del buon cibo e dopo oltre 60 giorni di patimenti). Il detto che ha fatto da apertura a questo articolo non è buttato a casa, basti ricordare cosa avvenne poche settimane fa, quando Edoardo fu complice per fare un drastico taglio di capelli a sua sorella.

Così Tavassi è stato richiamato a numerosi convincimenti da parte della padrona di casa Ilary Blasi, degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria e dai suoi compagni di viaggio per sacrificarsi e portare il concorrente alla prova: rasarsi la testa a zero. Inizialmente non ne ha voluto sentir parlare, ma dopo le insistenze di Carmen di Pietro (ormai una coppia tutta comica nel cast) già pronta a gustarsi l’appetitoso bottino non ha potuto dire no.

“Se prima le ragazze non ti filavano, ora puoi provare con questo nuovo look” ironizza Vladimir Luxuria in studio. Edoardo sta al gioco, si convince del sacrificio da fare e si lascia andare a dieci lunghi minuti di taglio. Una forbice, una macchinetta e via. Le telecamere hanno seguito passo passo le mosse di Carmen per nulla delicate. I continui lamenti di Edoardo quasi non importavano alla naufraga, presa solo dal pensiero di poter mangiare.

Al termine il concorrente riesce a superare la prova (QUI il video), grazie a lui le pance del resto del gruppo potranno riempirsi un po’ di più.

L’Isola dei Famosi 2022, la sorpresa di Cristiano Caccamo per Edoardo Tavassi

Poco dopo, Edoardo riceve un messaggio dall’attore e amico del concorrente Cristiano Caccamo:

Ciao Edo, come va? Ti vedo bene. Ti guardiamo tutte le settimane, due volte alla settimana. Quindi sono giorni della mia vita che dovrai sostituirmi. Ci manchi tanto, non l’avremmo mai detto, soprattutto a me. Ti devo dire la verità, questo messaggio l’ho fatto più per Ilary che per te. Ti aspettiamo, ti aspettano i tuoi amici e la tua famiglia. Ti voglio bene.

Un messaggio speciale per Edoardo dal suo amico Cristiano Caccamo! 💕 #Isola pic.twitter.com/GwaIsoZE4O — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 27, 2022

Sui social la presenza di Caccamo anche solo tramite un videomessaggio ha fatto salire il nome dell’attore nei trending topic di Twitter.