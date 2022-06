Aggiornamento 20/6 ore 22:50 – Mentre si consuma l’addio all’Isola di Edoardo Tavassi, sui social si consuma un ‘drama’. Dov’è Guendalina Tavassi? Anzi, più precisamente: Perché Guendalina Tavassi non si è collegata con l’Isola dei Famosi? Una laconica Instagram story non lascia capire granché: “Ragazzi voglio solo avvertirvi che stasera non sarò più in collegamento con l’Isola dei Famosi perché io sono una persona onesta e leale, quindi ho deciso di non collegarmi. Buona puntata.”

Nella stessa story Guendalina scrive: “A differenza di molti che sono interessati solo alla tv, preferisco rimanere nell’anonimato, ma sempre dalla parte del giusto!”

Al momento le cause dell’assenza di Guendalina son del tutto poco chiare.

Isola dei Famosi 2022, Edoardo Tavassi abbandona per infortunio

Ad un passo dall’ultimo atto dell’Isola dei Famosi 2022, Edoardo Tavassi è costretto ad abbandonare il gioco. Sfortunatamente un grave infortunio mette i bastoni tra le ruote all’obiettivo finale del naufrago, tra i protagonisti indiscussi di questa stagione con la sua dose di autoironia che ha divertito il gruppo dei concorrenti e il pubblico a casa tanto da essere stato inserito tra i candidati alla vittoria del reality.

Questo non avverrà, Edoardo, seduto solitario in Palapa, parla con Ilary Blasi che conferma l’abbandono. Tavassi annuncia di aver ricevuto la notizia pochi minuti prima dell’inizio della semifinale. Il motivo è presto detto, un grave infortunio provocato da una brutta botta del ginocchio sinistro ad uno scoglio: “So che sei un po’ triste, ma come sai i referti medici ti costringono ad abbandonare il gioco“.

Tutto è successo durante una prova di ricompensa all’ottantottesimo giorno. Al termine della prova, mentre i naufraghi si preparano a festeggiare, Edoardo si lamenta per un forte dolore che con il passare dei minuti si è fatto sempre più forte. Edoardo piange, non riesce a reggere e viene portato via dalla Playa per gli accertamenti medici:

Stavo indirizzando Carmen a tornare a riva, ad un certo punto ho dato una botta. Poi ho provato a poggiare la gamba e non sono più riuscito a piegare la gamba. La mia paura in quel momento? Non riuscire a concludere l’Isola.

Edoardo ha una lesione dei legamenti e del menisco. Prima di ora non ha mai avuto nessun tipo di problema: “Quando i medici mi hanno detto che dovevo abbandonare ho pianto. Avrei fatto questa settimana anche zoppo, ma non si può“.

L’esito medico quindi è insindacabile. Dopo cinque giorni anche il resto dei naufraghi hanno saputo dell’addio di Edoardo Tavassi. In solitaria prima Mercedesz Henger, con cui ha iniziato un legame d’amicizia molto forte. A seguire poi i suoi più grandi amici nell’avventura Nicolas Vaporidis e Carmen di Pietro. Increduli, hanno incassato la notizia e abbracciato Edoardo prima di lasciarlo andare via dalla Palapa.

Edoardo sarà comunque presente alla finale, in studio a Milano.