L’Isola dei Famosi 2022: chi ha abbandonato e chi rimane in gioco

I naufraghi ancora in lotta per il gran finale in programma a fine giugno hanno affrontato una puntata bella tosta dell’Isola dei Famosi. La numero diciannove la ricorderemo soprattutto per i 4 abbandoni arrivati in seguito alla domanda: “Vuoi restare o abbandonare”? Alessandro Iannoni, Guendalina Tavassi, il rapper Blind e l’attrice Licia Nunez – chi dopo una lunga riflessione, chi senza pensarci troppo a lungo – hanno deciso di fare armi e bagagli per tornare in Italia e dichiarare conclusa l’esperienza nel reality show.

C’è chi dovrà fare i conti con gli studi e tornare davanti ai libri come Alessandro, il figlio di Carmen di Pietro che non ha voluto inseguire a tutti i costi le luci della ribalta ma tornare ad occuparsi della propria istruzione (un comportamento che insegna a tanti signori nessuno cosa vuol dire ‘uscirne bene’).

Guendalina Tavassi ha scelto di riprendere in mano la vita di tutti i giorni tornando dai propri figli come spiegato da lei stessa e chi, come Licia Nunez e Blind hanno pensato all’addio da qualche tempo senza nemmeno farne un segreto.

Licia Nunez sceglie di non continuare e lo motiva così: “Questa è la mia finale, io sono felice di aver onorato il mio contratto che scadeva il 23 maggio. Nella mia clip di presentazione avevo detto che il mio obiettivo era raggiungere la finale, questa è la mia finale“, mentre il rapper: “Anche io avevo l’obiettivo di arrivare in finale, ma ho dei problemi personali e privati molto importanti da risolvere e quindi non posso prolungarmi. Sono fiero del percorso che ho fatto”.

Fatta eccezione per gli ultimi arrivati esenti da prendere decisioni (sapendo già del prolungamento del programma), gli altri naufraghi – in gioco fin dalle prime settimane – hanno accettato di continuare ancora per un mese. Nicolas Vaporidis è stato secco nel suo annuncio con un semplice “Sì”, Lory del Santo è più motivata: “Sì. Pensavo fosse arrivato il mio limite, invece voglio dimostrare che si può fare di più“. Estefania Bernal non ha dubbi: “Sì. Siamo arrivati fino a qui e quindi mollare non mi sembra giusto, decido di restare” e anche la sua (ex?) fiamma Roger: “Continuo con tutta la forza che mi resta e con tutta la voglia di fare storia all’Isola dei Famosi“. A differenza di Guendalina, Edoardo Tavassi ha deciso di restare.